Ayhan Bilgen, 'yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var' sözüne açıklık getirdi: Yeni bir muhalefet tarzı siyasette iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir

Eski Kars Belediyesi Eş Başkanı ve eski HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "Yeni bir muhalefet tarzı siyasette iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir" dedi. 'Yeni bir fikir ve tarz' sözlerine açıklık getiren Bilgen, 'dayanışmacı eşitlik' anlayışıyla yeni bir paradigma geliştirilmesini söylerken, "Bunun fikri çerçevesine toplumsal zeminlerde tartışarak Türkiye’nin ihtiyaç ve yol haritasını birlikte geliştireceğiz. Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir" dedi.

Geçen günlerde ‘yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç duyulduğunu’ söyleyerek ‘yeni parti’ sinyali veren Bilgen, sözlerini açarak, "Türkiye sorunlarını dış baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldiği bir döneme giriyoruz. Soğuk Savaş döneminin konjonktürel ve pragmatik özgürlük söylemi yerine Anadolu hafızasındaki dayanışmacı eşitlik anlayışı ile yeni bir paradigma geliştirmemiz gerekiyor. Bunun fikri çerçevesine toplumsal zeminlerde tartışarak Türkiye’nin ihtiyaç ve yol haritasını birlikte geliştireceğiz. Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye’de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye’de yaşayan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz" dedi.