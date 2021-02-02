Ayhan Bilgen: Parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli bir anayasa toplumsal ihtiyaçtır

Tutuklu bulunan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "yeni anayasa" çağrısının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

"Yeni Anayasa tüm siyasi partilerin topluma 40 yıllık borcudur. Toplum sözleşmesi gelecek inşasının alt yapısıdır. Geçmiş kavgalara değil, yeni bir gelecek kurmak için ileriye bakmalıyız" diyen Bilgen, şöyle devam etti:

"Sistem tartışmaları ve parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli ve denge denetleme gibi evrensel değerlere odaklı bir anayasa toplumsal ihtiyaçtır. Hukuk iyileştirilmeden ekonomi geliştirilemez.

Mevlana, Şems’in geldiğini müjdeleyen kişiye hırkasını hediye ettiğinde yalan olabilir diye uyardıklarında, 'Ben yalanına hırkamı veriyorum, gerçeğine başımı veririm' demişti. Anayasa tartışma süreci bile Türkiye için değerlidir."

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