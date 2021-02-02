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Politika

Ayhan Bilgen: Parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli bir anayasa toplumsal ihtiyaçtır

02 Şubat 2021 16:40

HDP’li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Tartışılmasının vakti gelmiştir" dediği "yeni anayasa" hakkında,  "Sistem tartışmaları ve parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli ve denge denetleme gibi evrensel değerlere odaklı bir anayasa toplumsal ihtiyaçtır" dedi.

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