Erdoğan: Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı reform paketlerinin 'çok yakında' paylaşılacağını söylerken, "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'de yeni bir anayasa tartışılmasının 'vaktinin geldiğini' söyledi. Daha önce yapılan anayasa çalışmalarının CHP tarafından engellendiğini öne süren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sorunların kaynağının darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Sandalye sayılarına bakmadan eşit temsilciyle başlayan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması nedeniyle neticeye ulaşamamıştı.

"Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması öyle gizli saklı yerlerde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk kişilerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve temsilcilerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmesi ve milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla anlayışa varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."