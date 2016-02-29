Aydınlardan yeni bildiri: Erdoğan Rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor, boyun eğmeyeceğiz

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 70’e yakın aydın, gazeteci ve aktivist 7 maddelik bir bildiri yayınlayarak ‘’Erdoğan Rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor. Buna boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz’’ dedi.
Geçen Cuma günü İMC TV’nin Türksat uydusundan çıkartılarak karartılmasından iktidara yakın olmayan şirketlerin iflasa sürüklenmesine, gazetecilere yapılan baskılardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolunu açan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin ‘’Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum’’ sözlerine, sosyal medya üzerinde denetimi ve sansürü yaygınlaştıracağı öne sürülen ‘sosyal medya anayasası’na, Suriye politikasından, TSK mensuplarına soruşturma açılmasının önünü tıkayacak yasa tasarısına kadar son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ‘’Başkanlık rejimi gelirse bütün bunlar Anayasa ve yasalara uygun hale gelecek’’ değerlendirmesinde bulunan aydınlar, sembolik bir adım olarak herkesi İMC TV izlemeye çağırdı.
Aydın, gazeteci ve aktivistlerin bildirisi şöyle:
Erdoğan Rejimi Türkiye’yi Felakete Götürüyor
1) Doğru haber isteyenler Havuz Medyası’na mahkum ediliyor. Bunun yöntemi, Türksat ve Digitürk gibi kuruluşlara emir gönderip Samanyolu ve İMC gibi onlarca ekranı karartmak.
2) Hedef seçilenlerin özel şirket ve bankaları iflasa sürükleniyor. Bunun yöntemi, kayyum atamak. Bu şimdi de muhalif belediyelere uygulanacak.
3) Muhalif gazeteci yaşatılmıyor. Bunun yöntemleri; her yazısına dava açmak, telefonlarını dinlemek, gözaltına almak, terör örgütü propagandası ve casuslukla suçlamak, Sulh Ceza hakimlerine tutuklatıp AYM müdahale edene kadar en az 3 ay yatırmak. Tahliye edilen gazeteciler de “Ben gidiyorum, ortalık çalkalanabilir” sözleriyle yandaşlar için hedef gösteriliyor.
4) HSYK cenderesi altında oradan oraya sürgün edilen Yargı, son olarak “AYM kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözleriyle sarsıldı.
5) İnsanlar sosyal medyaya elini süremez hale getirildi. Bunun yöntemi “Cumhurbaşkanına hakaret”ten tazminat davaları açmak, tutuklatmak. Şimdi de işi kökünden halletmek için “Sosyal Medya Anayasası” hazırlanıyor.
6) Tamamen iflas etmiş Suriye politikası Türkiye’nin tüm dünyada aşağılanmasına sebep olduğu gibi, iç politikada kutuplaşma için kullanılıyor.
7) Kürt Meselesi’ni “çözmek” için inanılmaz yöntemler icat ediliyor: Şehirler tank ve top ateşiyle yıkılıyor.Operasyonlarda işkence ve kötü muameleyle suçlanan er ve subaylar hakkında başbakan ve milli savunma bakanının izni olmadan soruşturma bile açılamayacak; polis zaten bu ayrıcalıktan yararlanmakta. Güvenlik güçleri “duvar ötesi görüntüleme cihazları”yla donatılacak ve “görünmez kılan hayalet boya”yla boyanacak…
Başkanlık rejimi gelirse bütün bunlar Anayasa ve yasalara “uygun” hale gelecek…
Erdoğan Rejimi ülkeyi gittikçe felakete götürüyor. Buna boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz!
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Şu anda, sembolik bir adım olarak herkesi IMC televizyonu izlemeye çağırıyoruz.
Gerekli teknik bilgiler: Hotbird uydusu, Frekans: 12520, Symbol: 27500, Rate: 27500 3/4 fec, Vertical / Dikey. İMC TV ayrıca internet sitesi üzerinden de yayınlanıyor.
ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ
29.02.2016
Bildiri şu isimler imza attı:
Abut Can
Adnan Genç
Ahmet Hulusi Kırım
Ahmet İsvan
Altan Açıkdilli
Attila Tuygan
Aydın Engin
Ayten Bakır,
Aziz Tunç
Baskın Oran
Bora Kılıç
Bozkurt Kemal Yücel
Bülent Keneş
Bülent Tekin
Celal Başlangıç
Cengiz Aktar
Derya Yetişgen
Doğan Özgüden
Eflan Topaloğlu
Erdal Yıldırım
Erol Özkoray
Ezeli Doğanay
Fatin Kanat
Fatma Dikmen
Fikret Başkaya
Fusun Erdoğan
Gül Gökbulut
Gün Zileli
Güngör Şenkal
Habib Taşkın
Haldun Açıksözlü
Halil Savda
Hasan Cemal
Hasan Kaya
Hasan Oğuz
Hasan Zeydan
İbrahim Seven
İnci Özgüden
İshak Kocabıyık
İsmail Cem Özkan
Kadir Cangızbay
Kenan Yenice
Mahmut Konuk
Mehmet Demirok
Meral Saraç Seven
Murad Mıhçı
Mustafa Yetişgen
Metin Gülbay
Muzaffer Erdoğdu
Nadya Uygun
Oya Baydar
Özcan Soysal
Pınar Ömeroğlu
Rabia Mine
Raffi A. Hermonn
Ramazan Gezgin
Rıdvan Bilek
Sait Çetinoğlu
Serdar Koçman
Shabo Boyacı
Şaban İba
Şanar Yurdatapan
Şoreş Taş
Temel İskit
Tolga Kaya
Ünal Ünsal
Yasin Yetişgen
Yavuz Baydar
Zeynep Tanbay