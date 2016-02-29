Aydınlardan yeni bildiri: Erdoğan Rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor, boyun eğmeyeceğiz

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 70’e yakın aydın, gazeteci ve aktivist 7 maddelik bir bildiri yayınlayarak ‘’Erdoğan Rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor. Buna boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz’’ dedi.

Geçen Cuma günü İMC TV’nin Türksat uydusundan çıkartılarak karartılmasından iktidara yakın olmayan şirketlerin iflasa sürüklenmesine, gazetecilere yapılan baskılardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolunu açan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin ‘’Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum’’ sözlerine, sosyal medya üzerinde denetimi ve sansürü yaygınlaştıracağı öne sürülen ‘sosyal medya anayasası’na, Suriye politikasından, TSK mensuplarına soruşturma açılmasının önünü tıkayacak yasa tasarısına kadar son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ‘’Başkanlık rejimi gelirse bütün bunlar Anayasa ve yasalara uygun hale gelecek’’ değerlendirmesinde bulunan aydınlar, sembolik bir adım olarak herkesi İMC TV izlemeye çağırdı.

Aydın, gazeteci ve aktivistlerin bildirisi şöyle:

Erdoğan Rejimi Türkiye’yi Felakete Götürüyor

1) Doğru haber isteyenler Havuz Medyası’na mahkum ediliyor. Bunun yöntemi, Türksat ve Digitürk gibi kuruluşlara emir gönderip Samanyolu ve İMC gibi onlarca ekranı karartmak.

2) Hedef seçilenlerin özel şirket ve bankaları iflasa sürükleniyor. Bunun yöntemi, kayyum atamak. Bu şimdi de muhalif belediyelere uygulanacak.

3) Muhalif gazeteci yaşatılmıyor. Bunun yöntemleri; her yazısına dava açmak, telefonlarını dinlemek, gözaltına almak, terör örgütü propagandası ve casuslukla suçlamak, Sulh Ceza hakimlerine tutuklatıp AYM müdahale edene kadar en az 3 ay yatırmak. Tahliye edilen gazeteciler de “Ben gidiyorum, ortalık çalkalanabilir” sözleriyle yandaşlar için hedef gösteriliyor.

4) HSYK cenderesi altında oradan oraya sürgün edilen Yargı, son olarak “AYM kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözleriyle sarsıldı.

5) İnsanlar sosyal medyaya elini süremez hale getirildi. Bunun yöntemi “Cumhurbaşkanına hakaret”ten tazminat davaları açmak, tutuklatmak. Şimdi de işi kökünden halletmek için “Sosyal Medya Anayasası” hazırlanıyor.

6) Tamamen iflas etmiş Suriye politikası Türkiye’nin tüm dünyada aşağılanmasına sebep olduğu gibi, iç politikada kutuplaşma için kullanılıyor.

7) Kürt Meselesi’ni “çözmek” için inanılmaz yöntemler icat ediliyor: Şehirler tank ve top ateşiyle yıkılıyor.Operasyonlarda işkence ve kötü muameleyle suçlanan er ve subaylar hakkında başbakan ve milli savunma bakanının izni olmadan soruşturma bile açılamayacak; polis zaten bu ayrıcalıktan yararlanmakta. Güvenlik güçleri “duvar ötesi görüntüleme cihazları”yla donatılacak ve “görünmez kılan hayalet boya”yla boyanacak…

Başkanlık rejimi gelirse bütün bunlar Anayasa ve yasalara “uygun” hale gelecek…

Erdoğan Rejimi ülkeyi gittikçe felakete götürüyor. Buna boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz!

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Şu anda, sembolik bir adım olarak herkesi IMC televizyonu izlemeye çağırıyoruz.

Gerekli teknik bilgiler: Hotbird uydusu, Frekans: 12520, Symbol: 27500, Rate: 27500 3/4 fec, Vertical / Dikey. İMC TV ayrıca internet sitesi üzerinden de yayınlanıyor.

ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ

29.02.2016

Bildiri şu isimler imza attı:

Abut Can

Adnan Genç

Ahmet Hulusi Kırım

Ahmet İsvan

Altan Açıkdilli

Attila Tuygan

Aydın Engin

Ayten Bakır,

Aziz Tunç

Baskın Oran

Bora Kılıç

Bozkurt Kemal Yücel

Bülent Keneş

Bülent Tekin

Celal Başlangıç

Cengiz Aktar

Derya Yetişgen

Doğan Özgüden

Eflan Topaloğlu

Erdal Yıldırım

Erol Özkoray

Ezeli Doğanay

Fatin Kanat

Fatma Dikmen

Fikret Başkaya

Fusun Erdoğan

Gül Gökbulut

Gün Zileli

Güngör Şenkal

Habib Taşkın

Haldun Açıksözlü

Halil Savda

Hasan Cemal

Hasan Kaya

Hasan Oğuz

Hasan Zeydan

İbrahim Seven

İnci Özgüden

İshak Kocabıyık

İsmail Cem Özkan

Kadir Cangızbay

Kenan Yenice

Mahmut Konuk

Mehmet Demirok

Meral Saraç Seven

Murad Mıhçı

Mustafa Yetişgen

Metin Gülbay

Muzaffer Erdoğdu

Nadya Uygun

Oya Baydar

Özcan Soysal

Pınar Ömeroğlu

Rabia Mine

Raffi A. Hermonn

Ramazan Gezgin

Rıdvan Bilek

Sait Çetinoğlu

Serdar Koçman

Shabo Boyacı

Şaban İba

Şanar Yurdatapan

Şoreş Taş

Temel İskit

Tolga Kaya

Ünal Ünsal

Yasin Yetişgen

Yavuz Baydar

Zeynep Tanbay