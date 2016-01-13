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Yaşam

Aydınlardan suça iştirak dilekçesi: Hepimiz Ayşe Öğretmeniz!

Aydınlar, kendileri hakkında Bakırköy Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

13 Ocak 2016 17:08

Telefonla bağlandığı TV programında "Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik'e destek için aralarında T24 yazarı Oya Baydar, Orhan Alkaya, Ayşegül Devecioğlu, Ferhat Tunç , Celal Başlangıç gibi isimlerin de bulunduğu 26 kişi, "Hepimiz Ayşe Öğretmeniz" diyerek kendilerini savcılığa ihbar etti.

Birgün’de yer alan habere göre, sokağa çıkma yasakları ile yaşananlara insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla telefonla bağlandığı Beyaz Show'da sarf ettiği "Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın!" sözleri nedeniyle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan resim öğretmeni Ayşe Çelik'e destek geldi. Aralarında Oya Baydar, Orhan Alkaya ve Ayşegül Devecioğlu gibi isimlerin bulunduğu 26 kişi, programda söylediklerini "Hepimiz Ayşe Öğretmeniz" diyerek sahiplendikleri Çelik'e destek için kendilerini savcılığa ihbar etti.

Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen tanınmış isimler, doğacak yasal sorumlulukları üstlerine aldıklarını belirten bir dilekçe hazırlayıp, kendileri hakkında Bakırköy Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede imzası bulunanların isimleri şöyle:

Ahmet Dindar (Avukat), Ayşe Erzan (Akademisyen), Ayşegül Devecioğlu (Gazeteci), Ayşegül İyidoğan (Grafiker), B.Bahri Belen (Avukat), Celal Başlangıç (Gazeteci), Dilek Gökçin (Yönetmen), Ergin Cimnen (Avukat), Ferhat Tunç (Müzisyen), Gencay Gürsoy (Akademisyen), Gülseren Onanç (İş insanı), Gülşen Denizhan (Avukat), Gürhan Ertür (Emekli), Halim Bulutoğlu (İş insanı), Meryem Koray (Akademisyen), Murat Çelikkan (Gazeteci), Nergis Savran (Endüstri Mühendisi), Neşe Yaşın (Şair), Orhan Alkaya (Yönetmen), Orhan Silier (Tarihçi), Oya Baydar (Sosyolog, yazar), Pınar Önen (Klinik Psikologu), Semih Bilgen (Akademisyen), Şanar Yurdatapan (Müzisyen), Üner Eyüpoğlu (Müzisyen), Vecdi Sayar (Sanat Eleştirmeni).

 

 

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