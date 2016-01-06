Aydınlar, Güneydoğu için liderlerle görüşecek

Geçen hafta Diyarbakır’da “Aslolan Hayattır” diyen aydınlar, bugün Ankara'da üç partinin liderleriyle bir araya geliyor. Diyarbakır’da 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’dan göç eden ailelerle görüşen aydınlar, ailelerin sorunlarıyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek.

DHA’nın haberine göre, T24 yazarı sosyolog Oya Baydar ile Nurcan Baysal, Prof. Baskın Oran ile yazar, sanatçı, akademisyen, politikacı ve aktivistlerden oluşan bağımsız aydın grubu, 30 Aralık'ta Diyarbakır'ı ziyaret etmişti. Grup, Diyarbakır Valisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ve Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etmiş, bölgedeki olayların mağdurlarını dinlemiş ve silahların susması, ölümlerin durması, müzakere süreçlerinin başlaması için çağrı yapmıştı. Bu gruptan bir heyet bugün, ziyaret izlenimlerini aktarmak ve çözüme ilişkin taleplerini dillendirmek üzere, parti liderlerini ziyaret edecek ve görüşecek.

Grubun ziyaret programı

Grup, bugün saat 14:00'te Meclis'te HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 15:30'da CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak saat 17:00'de de Çankaya Köşkü'nde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Görüşmelerde yer alacaklar

Oya Baydar (Yazar, Sosyolog), Baskın Oran (Siyasetbilimci, Akademisyen), Ayşe Erzan (Akademisyen), Nesrin Nas (Politikacı, ANAP Eski Genel Başkanı), Raci Bilici (Sivil Toplum Temsilcisi - Diyarbakır İHD), Selim Ölçer (Sivil Toplum Temsilcisi, Doktor, Diyarbakır Mezopotamya Vakfı), Nurcan Baysal (Yazar, Aktivist), Gülseren Onanç (Politikacı, İş İnsanı), Ahmet Faruk Ünsal (Sivil Toplum Temsilcisi, Doktor), Tarık Çelenk (Düşünce Kuruluşu Temsilcisi), Ali Bayramoğlu (Gazeteci, Yazar; Akademisyen), Kezban Hatemi, Hukukçu, Mebuse Tekay, Hukukçu