31’inci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sonuçları haziran ayında açıklanan 31’inci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Birinciliği Türkiye’den Kürşat Zaman’ın kazandığı yarışmada dereceye giren ilk üç isme ödülleri Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı tarafından sunuldu.

Aydın Doğan Vakfı’nın bu yıl 31’incisini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni önceki akşam İstanbul Mecidiyeköy’deki Trump Alışveriş Merkezi Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Törene aralarında Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

'Amacımız farkındalığı arttırmak'

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı; “Dünyamızdaki olayları hassasiyetle yansıtan tüm çizerlerin sesini duyuran bir platform olarak karikatür sanatçılarını hem destekliyor hem de seslerini çok daha etkin duyurmalarına olanak sağlıyoruz. Ümidimiz vahşete, ilkelliğe, yok ediliciliğe karşı farkındalığı artırmak ve daha iyi bir dünya için el ele vermemizi sağlamak” şeklinde konuştu.

Yarışmaya 70 ülkeden 814 yarışmacı katıldı

Konuşmanın ardından, 70 ülkeden 814 sanatçının 2 bin 556 karikatür ile katıldığı 31’inci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın çoğunluğu kadınlardan oluşan seçici kurul üyelerinin oylarıyla, birincilik Türkiye’den Kürşat Zaman’ın oldu. Yarışmanın ikinciliğine İran’dan Mojtaba Heidarpanah, üçüncülüğe ise Polonya’dan Krzysztof Grzondziel değer görüldü. İlk üçe girenlerin ödülünü, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı verdi. Yarışmada ‘Başarı Ödülü’ alan karikatüristler ise ödüllerini Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen ile Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın elinden aldılar.