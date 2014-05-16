Müşavir’in tekmesine Guardian'dan karikatür yorumu

Soma'daki madende meydana gelen facia sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somaya gelmiş ve burada protestoyla karşılanmıştı. Protestolar esnasında bir göstericiye tekme atan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yenkel’in o tekmesi çizdiği politik karikatürlerle bilinen İngiliz Steve Bell tarafından karikatürize edilerek yorumlandı. 2003 senesinde Britanya Basın Ödülleri kapsamında yılın karikatüristi seçilen Bell'in kendine has uslubuyla The Guardian’da yayınlanan, “Türk lider adım attı” başlıklı karikatürde tekmeyi atmak üzere olan kişi “Güvenlik standardı mı? Al sana güvenlik standardı” diyor.

İşte o karikatür: