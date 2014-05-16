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Dünya

Müşavir’in tekmesine Guardian'dan karikatür yorumu

Guardian, Soma maden faciası sonrasındaki prostestolar esnasında etkisiz hale getirilmiş bir göstericiyi tekmeleyen Başbakanlık müşavirini karikatürle yorumladı

16 Mayıs 2014 13:43

Soma'daki madende meydana gelen facia sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somaya gelmiş ve burada protestoyla karşılanmıştı. Protestolar esnasında bir göstericiye tekme atan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel,  sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yenkel’in o tekmesi çizdiği politik karikatürlerle bilinen İngiliz Steve Bell tarafından karikatürize edilerek yorumlandı.  2003 senesinde  Britanya Basın Ödülleri kapsamında yılın karikatüristi seçilen Bell'in kendine has uslubuyla The Guardian’da yayınlanan, “Türk lider adım attı” başlıklı karikatürde tekmeyi atmak üzere olan kişi “Güvenlik standardı mı? Al sana güvenlik standardı” diyor.

İşte o karikatür:

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