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Yaşam

'Yalancı'ya dava, karikatüre soruşturma

Kayseri Savcılığı, iki kişi hakkında 'Başbakan'ı görevi sebebiyle alenen yalancılıkla itham etmek suretiyle hakaret etmek’ iddiasıyla dava açtı

15 Ekim 2013 18:05

'Gezi eylemleri' davalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayseri'deki bir basın açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'yalancı' dedikleri iddia edilen iki kişiye 'hakaret' iddiasıyla dava açıldı. Manisa'da da, Başbakan Erdoğan'ı 'ağaç ısıran kepçe' şeklinde gösteren bir karikatürü taşıyan üç gencin ifadesi alındı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul ’daki Gezi Parkı gösterileri sürerken 12 Haziran’da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 150 kişinin katıldığı basın açıklaması yapıldı. Ali Yıldırım ve Ümit Kartal yaptıkları konuşmalarda Erdoğan’ın konuşmalarından örnekler vererek “Yalan söylüyor” dedi. Kayseri Savcılığı, Yıldırım ve Kartal hakkında ‘Başbakan’ı görevi sebebiyle alenen yalancılıkla itham etmek suretiyle hakaret etmek’ iddiasıyla dava açtı. Manisa’da da, 10 Temmuz’daki gösteride, Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff’a ait, Başbakan’ı ‘ağacı ısıran kepçe’ şeklinde gösteren karikatürü astıkları için üç gence ‘hakaret’ savıyla soruşturma açıldı.

 

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