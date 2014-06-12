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Adnan Oktar karikatürüne hapis cezası

Adnan Oktar hakkındaki karikatürlerinden ötürü hapis cezası alon Mehmet Düzenli, 3 ay 3 günlük cezasının infazı için Alanya Cezaevi'ne teslim oldu

12 Haziran 2014 20:19

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan karikatürist Mehmet Düzenli, Adnan Oktar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay 3 günlük hapis cezası aldı. Düzenli, bugün Alanya Cezaevi’ne teslim oldu.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Serik 2′nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava Düzenli aleyhine, Oktar’a karikatürle hakaret ettiği gerekçesiyle açılmıştı. 10 Nisan 2014 tarihinde 3 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Düzenli, bugün Alanya Cezaevi’ne teslim oldu.

Mehmet Düzenli, cezasının onanmasının ardından Serik Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’ndan evrakı alarak Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na teslim oldu. Düzenli, mahkemenin vermiş olduğu cezayı Alanya Cezaevi’nde çekeceğini belirtti.

Karikatürist Düzenli, “Özgürce çizebilmek için cezamın ertelenmesini istemedim. Türkiye’de düşünce ve fikir özgürlüğü olduğuna inanıyorum. Ben karikatür sanatçısıyım. Sayın Oktar özgürce mehdi ve seyit olduğunu ifade edebiliyorsa, benim de onun yalan söylediğini ifade etme özgürlüğüm var. Hiçbir şeyin beni karikatür çizmekten alıkoyacağına inanmıyorum” diye konuştu.

 

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