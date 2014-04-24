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Başbakan Erdoğan, Arınç'ın eleştirdiği Adnan Oktar'ı aramış

A9 TV'de program yapan ve geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç'ın eleştirdiği Adnan Oktar, Başbakan Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi

24 Nisan 2014 15:11

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın televizyonda kadınlarla program yaptığı gerekçesiyle ağır bir dille eleştirdiği Adnan Oktar, A9 TV'den yaptığı açıklmada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi.

Adnan Oktar sahibi olduğu A9 kanalında yayınlanan programında Erdoğan’ın kendisini aradığını ve kendisinden Şeyh Nazım Kıbrısi’nin telefon numarasını istediğini dile getirdi. Oktar yayında şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanımız Tayyip Hocam, aslan başbakanımız bizden şeyhimizin telefon numarasını istedi, şeyhimizle görüşmek üzere. Biz de şeyhimizin telefon numarasını verdik.

Erdoğan’ın Kıbrısi için Şeyh Bahattin’i de aradığını kaydeden Oktar, Başbakan'ın bu konuşmada, “Ne gerekirse yapmaya hazırız, kendisi bizim şeyhimiz, biz şeyhimizi çok severiz’ dediğini söyledi. Erdoğan’ın bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan Şeyh Nazım Kıbrısi için devletin imkanlarını seferber ettiğini, ambulans uçağı tahsis ettiğini ve hastane masraflarını da yine devletin karşılayacağını kaydeden Oktar son olarak Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da Kıbrısi’yi çok sevdiğini ve ziyaretine de gittiğini belirtti.

 

Müritlerden teşekkür tweeti

 

Diğer yandan Şeyh Kıbrıs’inin bir müridi de sosyal medyadan Başbakan Erdoğan’a teşekkür etti. Time Türk’un haberine göre, yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tedavisi süren Kıbrısi’nin müritlerinin attığı teşekkür tweetinde Erdoğan’ın özel doktorları Ada’ya gitmiş. Bir müridin attığı tweet şöyle:

“Bugün Allah dostlarına dost olan ecdadı gibi evliyaya saygı duyan sayın Tayib Erdoğan sultanımıza kendi özel doktorlarını gönderdi. Koca adam sultanıma yakın oldun ya bizde sana yakınız.”

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