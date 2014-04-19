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Oktar'dan Arınç'a: Bülent, bana ismimle hitap edeceksin, tabii şeyin şey yapıyorsa

Bülent Arınç'ın A9 TV'de progaram yapan Adnan Oktar'ın yayına çıkardığı kadınları eleştirmesine Adnan Oktar'dan 'Biz burda İslamı anlatıyoruz. Çok biliyorsan otur kendin anlat' diye karşılık verdi.

19 Nisan 2014 19:48

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, A9 TV'de program yapan Adnan Oktar'ın yayına çıkardığı kadınları eleştirince, Oktar'dan yanıt gecikmedi. Oktar, Arınç'ın eleştirilerine, "Bülent ismimle bana hitap edeceksin. Tabii şeyin şey yapıyorsa" şeklinde karşılık verdi.

Arınç, Adnan Oktar ve "Kedicikleri" için "Kendilerine kedicik medicik deyip ticaret yapıyorlar. Yuvalar yıkılıyor. İslama zarar veriyorlar" diyerek eleştiride bulunmuştu. 

Adnan Oktar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

'Başbakan çok dikkat etsin'

 

"Biz burda İslamı anlatıyoruz. Çok biliyorsan otur kendin anlat İslam'ı. Başka televizyon kanallarında da dekolteler var onlara da bir şey söylesene. Çok garip bir insan gerçekten. Başbakan çok dikkat etsin bu insana"

 

'Ağlamaları da yapmacık'

 

Kendini çok Erdemli mükemmel bir adam olarak göstermeye çalışıyor. O da yapmacık ağlaması da yapmacık. Biz PKK'ya karşı çıkıyoruz. PKK'ya karşı atak yapan bir insana karşı çıkma hakkını sana kim verdi. Madem öyle o zaman kızlarımız artık yayına çıkmayacaklar."

 

'Erkek görmek istiyorsan'

 

"Bülent ismimle bana hitap edeceksin. Tabii şeyin şey yapıyorsa. Kafayı taktığı yere bak sen! Nerede mazlum insan varsa ona kafayı takıyor. Diğer kanallarda yapılanlara gıkını çıkaramıyor. Kendince biz kahramanlık yapıyor. Hiç dürüst ve samimi değilsin. Kız arkadaşlarımızı bundan sonra çıkartmayacağız. Senin o şirin yüzünü izleriz bundan sonra. Erkek görmek istiyorsan sana erkek gösteririz bol bol."

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