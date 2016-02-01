T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Ay Yapım'ın yeni dizisi için İmirzalıoğlu 100 bin lira, Evcen 50 bin lira alacak"

Ayaklı gazete iki ünlü oyuncunun bölüm başı alacağı ücretleri öğrendiklerini açıkladı

01 Şubat 2016 20:40

Ay Yapım'ın çekeceği dizide rol alacak Fahriye Evcen'in bölüm başı alacağı ücret 50 bin TL ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ise bölüm başı alacağı ücret 100 bin TL olduğu açıklandı.

Ayaklıgazete’nin haberine göre, Fahriye Evcen ile Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım’ın çekeceği diziye “Evet” dedi. İmirzalıoğlu bölüm başına 100, Evcen ise 50 bin TL kazanacak. Her iki oyuncu da ilk 13 bölümün ücretini peşin alacak.

Fahriye Evcen, en son Kurt Seyit ve Şura’da Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamıştı. Kenan İmirzaloğlu ise Atv’nin fenomen dizisi Karadayı’da Bergüzar Korel ile başrolü paylaşmıştı.

ETİKETLER

dizikenan imirzalioğlufahriye evcenay yapımmagazinhaber

İlgili Haberler

Takipçilerinin yorumları Fahriye Evcen'e o fotoğrafı kaldırttı

Evcen'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum geldi

Kenan İmirzalıoğlu Galatasaray'da!

"Bu benim için onur verici bir olay"

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisindeki partneri kim olacak?

İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi önümüzdeki sezon başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24