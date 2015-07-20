Takipçilerinin yorumları Fahriye Evcen'e o fotoğrafı kaldırttı

Bu yaz Kerem Bürsin'le çekeceği Hüzünden Öte filmi ertelenen Fahriye Evcen, şu günlerde tatil yapıyor. Evcen dün gece gittiği restoranda masada otururken çektirdiği bir fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede mesaj yağmuruna tutulan Evcen'e takipçileri "Ne oldu yüzüne, kesin botoks yaptırmış, inanamıyorum bu ne hal? Yüzüne ne yaptın?" şeklinde mesajlar attı. Yorumları okuyunca canı sıkılan Evcen fotoğrafı 15 dakika içinde sayfasından kaldırdı.

İşte Fahriye Evcen'in kaldırdığı o fotoğraf: