Kenan İmirzalıoğlu Galatasaray'da!



Galatasaray Kulübü'ne 2015 yılında üye olan 293 kişiye düzenlenen törenle beratları verilirken oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da mazbatasını aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki çok amaçlı salonda düzenlenen törene, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır, yönetim kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Alper Narman, eski başkan Alp Yalman ve yeni üyeler ve aileleri katıldı.

Başkan Özbek, törende yaptığı konuşmada, Galatasaray Kulübü'nün tarihi için bu günün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "111 yıllık dev bir çınarın yeni dalları, filizleri bünyemize katılıyor. Galatasaray'ın bağrından yetişen Gündüz Kılıç ağabey 'Galatasaray bir his takımıdır' demiştir. Galatasaraylıları tarif ederken de bir halatı hep beraber çekmenin özelliğini belirtmiştir. Çok değerli yeni genel kurul üyeleri, bunun farkındalığını vurgulamak istiyorum. Galatasaray, tarihi boyunca çok başarılı süreçlerin yanı sıra çok sıkıntılı günler geçirmiştir. Bugünlerde kulübümüzün bulunduğu durum itibarıyla bu halatı hep beraber çekme zorunluluğumuz var." diye konuştu.



Üyeliği kabul edilen isimler arasında ünlü aktör Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Mazbatasını alan İmirzalıoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.



İmirzalıoğlu, tören sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, "Galatasaray koca asrı devirmiş büyük bir camia. Bu aileye gönül vermiştik zaten taraftarıyım. Şimdi resmi olarak üyesi olduk. Bu benim için onur verici bir olay. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.



Bir basın mensubunun 'Beş yıl sonra sizi yönetimde görebilecek miyiz?' sorusuna İmirzalıoğlu, "Kısmet onu hayat gösterecek. Bakacağız." diyerek cevap verdi.



Bu arada törende berat alan yeni üyeler arasında Dursun Özbek'in kızı Neslihan Özbek'in de yer alması dikkati çekti. Neslihan Özbek'e beratını, babası Dursuk Özbek takdim etti.