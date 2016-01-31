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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisindeki partneri kim olacak?

İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi önümüzdeki sezon başlayacak

31 Ocak 2016 12:13

Kenan İmirzalıoğlu'nun önümüzdeki sezonda rol alacağı dizideki partnerinin Fahriye Evcen olacağı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İmirzalıoğlu'nun bağlı bulunduğu Ay Yapım şirketi, İmirzalıoğlu için en uygun ismin Fahriye Evcen olacağına karar verdi. 

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Evcen ise gelişmeyi yalanlamadı ama "Net değil" dedi. 

Fahriye Evcen en son sevgilisi Burak Özçivit'le 'Çalıkuşu' dizisinde rol almıştı.

Geçtiğimiz sezon 'Karadayı' dizisinde oynayan Kenan İmirzalıoğlu ise uzun bir süre dizi projelerinde yer alamayacağını söylemişti.

 

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