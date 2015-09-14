Almanya'nın ardından Avusturya ve Slovakya da kontrollere başlıyor

Almanya'nın beklenenin üzerinde mültecinin giriş yaptığını belirterek Schengen uygulamasını askıya alacağını ve sınır kontrollerine başlayacağını duyurmasının ardından, Avusturya ve Slovakya da benzer yönde karar aldıklarını açıkladı. Polonya hükümeti de gerektiği takdirde benzer yönde karar alabileceklerini söyledi.

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner Almanya örneğinde olduğu gibi Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Johanna Mikl-Leitner sürmekte olan hazırlıkların tamamlanmasından “birkaç saat sonra” kontrollerin başlayacağını söyledi. Viyana böylece Macaristan üzerinden gelen sığınmacı akınına tepki vermiş oldu. Avusturya hükümeti sığınmacı kriziyle baş etmek için orduyu da görevlendirdi. Başbakan Werner Faymann 2 bin 200 askerin sınır kontrollerine yardımcı olacağını söyledi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı da Avusturya ve Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Polonya hükümeti de güvenlik durumu gerektirdiği takdirde sınır güvenlik kontrollerine başlayabileceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Avusturya Sırbistan'dan gelen sığınmacıları kayıt altına almadan trenlerle doğrudan Avusturya sınırına bırakıyor. UNHCR temsilcisi Erno Simon, pazar günü üç trende en az 2 bin yolcu tespit ettiklerini söyledi. Simon, Macar polisinin sığınmacıları gece yarısı uyandırarak Avusturya'ya yolladığını söyledi.

Sırbistan sınırından ise binlerce sığınmacı, Macaristan'a girmeye çalışıyor. Yarından itibaren Macaristan'da yeni iltica yasaları yürürlüğe girecek. Bu yasalara göre Sırbistan sınırını yasadışı olarak geçenler 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Ayrıca Sırbistan sınırındaki tel duvarın yapımına da devam ediliyor.