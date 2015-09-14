T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın ardından Avusturya ve Slovakya da kontrollere başlıyor

Polonya hükümeti de 'ihtiyaç halinde' kontrollere başlayabileceğini söylerken, Macaristan sığınmacıları Avusturya'ya yolluyor

14 Eylül 2015 18:59

Almanya'nın beklenenin üzerinde mültecinin giriş yaptığını belirterek Schengen uygulamasını askıya alacağını ve sınır kontrollerine başlayacağını duyurmasının ardından, Avusturya ve Slovakya da benzer yönde karar aldıklarını açıkladı. Polonya hükümeti de gerektiği takdirde benzer yönde karar alabileceklerini söyledi.

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner Almanya örneğinde olduğu gibi Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Johanna Mikl-Leitner sürmekte olan hazırlıkların tamamlanmasından “birkaç saat sonra” kontrollerin başlayacağını söyledi. Viyana böylece Macaristan üzerinden gelen sığınmacı akınına tepki vermiş oldu. Avusturya hükümeti sığınmacı kriziyle baş etmek için orduyu da görevlendirdi. Başbakan Werner Faymann 2 bin 200 askerin sınır kontrollerine yardımcı olacağını söyledi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı da Avusturya ve Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Polonya hükümeti de güvenlik durumu gerektirdiği takdirde sınır güvenlik kontrollerine başlayabileceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Avusturya Sırbistan'dan gelen sığınmacıları kayıt altına almadan trenlerle doğrudan Avusturya sınırına bırakıyor. UNHCR temsilcisi Erno Simon, pazar günü üç trende en az 2 bin yolcu tespit ettiklerini söyledi. Simon, Macar polisinin sığınmacıları gece yarısı uyandırarak Avusturya'ya yolladığını söyledi.

Sırbistan sınırından ise binlerce sığınmacı, Macaristan'a girmeye çalışıyor. Yarından itibaren Macaristan'da yeni iltica yasaları yürürlüğe girecek. Bu yasalara göre Sırbistan sınırını yasadışı olarak geçenler 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Ayrıca Sırbistan sınırındaki tel duvarın yapımına da devam ediliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSlovakyaAvusturyaBakanı Johanna Mikl Leitner AlmanyaMacaristanMikl LeitnerWerner FaymannBakanlığıMilletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiAvusturya SırbistanErno SimonMacarSırbistanWelle Türkçe EPD AFP

İlgili Haberler

Almanya: Mülteci alımı konusunda kapasitemizi aştık

Eyalet içişleri bakanları, mültecilerin ülkeye alımı konusunda artık kapasitenin dolduğunu bildirdiler

Almanya sınır kontrollerine başlıyor

Almanya'ya bu yıl 800 bin mülteci ulaşması bekleniyor

Almanya, Schengen’de 'serbest dolaşımı' askıya aldı

Alman polisi, Almanya-Avusturya sınırından geçen tüm araçları durdurmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24