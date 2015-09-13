Almanya: Mülteci alımı konusunda kapasitemizi aştık

Almanya’da eyalet içişleri bakanları, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’ye mültecilerin ülkeye alımı konusunda artık kapasitenin dolduğunu bildirdiler. Almanya’ya bu hafta sonu 40 bin yeni mültecinin ülkeye sığındığı belirtiliyor.

Süheyla Kaplan’ın Demokrat Haber’de yer alan haberine göre, Almanya Savunma Bakanı (CDU) Ursula von der Leyen Federal Silahlı Kuvvetlere bağlı 4 bin ek birliğin mültecilerin ülkeye kayıt işlemlerini yapabilmeleri için görevlendirildiğini söyledi.

‘Der Tagesspiegel’ gazetesinin verdiği bilgilere göre eyalet içişleri bakanlarının Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile gerçekleştirdikleri ‘telekonferansında’ artık kapasitelerinin dolduğunu ve kışlaların mültecilere açılması gerektiğini , aksi takdirde sınırlarını-kapılarını kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler.

Sadece Bayern ve Bremen eyaletleri 5 Eylül tarihinden bu yana 43 bin sığınmacıyı, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 7 bin sığınmacıyı, Düsseldorf ise 15 bin sığınmacıyı eyalete kabul ettiklerini bildiriyor.

Muhafazakârlardan Merkel’e eleştiri

Almanya’da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Almanya Başbakanı Merkel’in sığınmacı politikasını sert bir biçimde eleştiriyor.

Seehofer, Merkel’in geçen hafta Macaristan’daki Suriyeli sığınmacıların Almanya’ya gelmesine izin vermesini ‘uzun süre uğraştıracak bir hata’ olarak gördüğünü belirtiyor.

CSU’lu eski İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich de, Macaristan’dan gelen sığınmacıları kayıt altına almadan ülkeye girmelerini siyasi bir hata olarak değerlendirdi.

‘Sığınmacılar arasında IŞİD militanları olabilir’

Sığınmacılar arasında İŞİD militanlarının olabileceği yönünde de uyarılarda bulunan eski Bakan Freiedrich, ‘’Ben hiçbir ülkenin bu kadar saf ve iyi niyetli bir şekilde böyle bir tehditle karşı karşıya gelmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Alman Dışişleri Bakanı’ndan dayanışma çağrısı

Sosyal Demokrat Partili Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Dışişleri Bakanlarına sığınmacılara karşı dayanışma içinde olmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Öte yandan Alman Televizyon kanalı ZDF tarafından ‘Politbarometre’ adıyla yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 66’sı Almanların mülteci politikasını doğru bulduklarını ifade ederken, yüzde 29’u ülkeye yeni sığınmacıların kabul edilmesine karşı çıkıyor.

Alman yetkililer bu yıl için 750 bin iltica başvurusu yapılacağını öngörüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gutterres, AB üyesi ülkeler arasında daha adil bir yük paylaşımı yapılması gerektiğini bildiriyor.