Almanya, Schengen’de 'serbest dolaşımı' askıya aldı

Almanya, karşı karşıya kaldığı göç dalgasının boyutunun beklediği oranları aşması üzerine önlem olarak serbest dolaşıma izin veren Schengen uygulamasını askıya aldı. Alınan kararla birlikte, Almanya'ya Schengen vizesi ile havaalanından yapılan girişlerde bir değişiklik olmayacak. Ancak artık bir başka AB ülkesinden Almanya'ya karayolu ya da trenle giren Türk vatandaşları dahil herkes, pasaport kontrolüne tabi tutulacak.

Serbest dolaşımı geçici olarak durduran Almanya başta Avusturya sınırındakiler olmak üzere tüm sınırlarında kontrolleri tekrar devreye soktu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği Komisyonu Jean Claude Juncker’i arayarak ülkesinin kararını bildirdi.

AB kuralları kriz durumunda ya da önemli güvenlik önlemi gerektiren olaylarda pasaport ya da kimlik kontrolüne tabi olmadan seyahat etmeye olanak veren sistemin istisnai olarak askıya alınmasına olanak veriyor. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Almanya’nın aldığı kararın kurallar kapsamında olduğu belirtildi.

Alman polisi, Almanya-Avusturya sınırından geçen tüm araçları durdurmaya başladı.

AB Komisyonu durumu yakından izlemeyi sürdüreceğini ve alınan önlemlerin orantılı olmasını güvence altına alma yaklaşımında olacağını vurgulayarak hedefin uygun olan en kısa zamanda normal Schengen uygulamasına dönüş olması gerektiğinin altını çizdi.

'AB acil toplanıyor'

AB içişleri bakanları, Almanya ve diğer ülkelerin göğüslemek zorunda kaldığı göç dalgasını ele almak için pazartesi günü Brüksel’de bir araya geliyor. Toplantının odağında AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve toplamda 160 bin mültecinin üye ülkelere bazı kriterler ışığında zorunlu dağıtımını hedefleyen öneri yer alacak. Toplantı öncesi özellikle Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin zorunlu kota sistemine yönelik sert muhalefeti sürüyor. AB içişleri bakanlarının görüş ayrılıklarını giderememesi halinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerini bir araya getiren olağanüstü nitelikli bir zirve çağrısı yapacak.

'Yardım edin'

Almanya mülteci akınına uğradı. Hafta sonu 40 bin sığınmacı ülkeye ulaştı. Büyük bölümünün geldiği Münih kenti, sığınmacılara barınma yerleri bulmakta sıkıntı çekiyor.

Sadece önceki gün Münih’e ulaşan mülteci sayısı 13 bini bulunca, Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter, diğer eyaletlerden yardım talebinde bulundu. Belediye Başkanı Reiter, mültecilerin barınacağı yer bulmakta zorluk çektiklerini belirterek “Yardım edin, tek başımıza başa çıkamıyoruz” çağrısı yaptı.

'Düzen yok, sistem yok'

Alman Hükümeti'nin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Genel Başkanı da olan Seehofer, Münih'te yaptığı açıklamada, çok sayıda mültecinin eyalete gelmesinden dolayı yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

"Sığınmacı politikasında Bavyera'da şu an olağanüstü haldeyiz. Tüm kurallar çok veya az yürürlükten kalktı. Düzen yok, sistem yok ve bu hukuk devletinde kaygı verici bir durum" diyen Seehofer, sınırlarda yeniden geçici kontroller yapılmasının, Bavyera Eyaleti'nin talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile dün gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinin ardından sınır kontrollerinin yapılmasının kararlaştırıldığını anlatan Seehofer, "Bu, dünyaya ve Federal Almanya'ya bir sinyaldir" dedi.



Federal hükümetten sığınmacılar konusunda eyaletlere daha fazla para ayırmasını isteyen Seehofer, sığınmacıların eyaletlere dağıtılmasının da federal hükümetin üstlenmesini talep etti.

Tren seferleri durduruldu

Alman demiryolları Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, Avusturya'dan Almanya'ya yapılan seferlerin yarın sabah 06.00'ya kadar durdurulduğu bildirildi.

Sınırlarda kontrollerin yapılması için çok sayıda federal polis ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade ediliyor.

İki gün için 16 bin kişi geldi

Bu arada Bavyera eyaletinin Oberbayern Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Münih tren garına yaklaşık 4 bin 500 sığınmacı geldi.

Münih'e dün de 12 bin kişinin geldiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 5 bin 200 kişinin Münih'ten otobüslerle ve özel trenlerle diğer eyaletlere ve Bavyera'nın diğer kentlerine götürüldüğü ifade edildi.

Diğer taraftan Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in iki hafta önce Macaristan'a gelen sığınmacılara kapılarını açmasını eleştirdi.

İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı da olan Lewentz, bu kararın eyaletlerin şaşırdığını belirterek, "Hazırlanmamız için zamana ihtiyacımız vardı. Önceden bilgilendirilmemiz gerekiyordu" değerlendirmesini yaptı.