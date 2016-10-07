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15 Temmuz Darbe Girişimi

Avukat Turgut Kazan: OHAL'i fırsat bildiler; herkes sussun, tek o konuşsun

"Türkiye’de artık hukukun en küçük kırıntısı bile kalmamıştır"

07 Ekim 2016 15:27

Eski İstanbul Barosu Başkanı  Turgut Kazan, Basın İlan Kurumu'nun gazetenin çalışanlarına Terörle Mücadele Kanunu kapsamında dava açılan isimlerin işine son vermemesi hâlinde ilanlarının kesilmesine olanak sağlayan yönetmelikte yaptığı değişiklikle ilgili olarak "‘Şimdi herkesi susturabilirim’ uygulamasının tam karşılığıdır. Yani herkes sussun, tek o konuşsun" dedi. Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) hakkında "Bu siyasal iktidar kendisine OHAL’i fırsat saydı" diyen Kazan, "Medyada çalışan insanlar beni işten atarlar korkusuyla hareket etsin, gazete sahibi ‘aman ilandan yoksun kalmayalım’ desin, herkes kendisine otosansür uygulasın ve otosansür yapmayan herkes ya içeri alınsın ya görevden atılsın istiyorlar" diye konuştu.

BirGün gazetesinden Zeynep Yüncüler'e konuşan Turgut Kazan'ın açıklamaları şöyle:

“Bunu hukuki açıdan gerçekten tanımlamak çok zor. Hukuk ile Anayasa’daki haklar ile ilgili ya da insanlığın ortak değeri olan temel insan hakları ile ilgili konularda bir hukukçu olarak artık Türkiye’de konuşmak artık o kadar zor ki. Çünkü, Türkiye’de artık hukukun en küçük kırıntısı bile kalmamıştır. OHAL uygulaması ile de gerçekten inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Bu nedenle hukukun zerresinin bile kalmadığı bir ortamda hukuki değerlendirmeler yapmanın bir anlamı yok. Bir hukukçunun böyle bir şey söylemesi ne acı ama, ne yazık ki gerçek bu"

"Demokrasi mücadelesi sürecek"

Söz konusu değişikliğin, muhalif ve demokratik basın organlarının seslerini kesmeye yönelik, bir uygulama olduğunu belirten Av. Kazan, “Bunun karşılığı, ‘Şimdi herkesi susturabilirim’ uygulamasının tam karşılığıdır. Yani herkes sussun, tek o konuşsun. Medyada çalışan insanlar beni işten atarlar korkusuyla hareket etsin, gazete sahibi ‘aman ilandan yoksun kalmayalım’ desin, herkes kendisine otosansür uygulasın ve otosansür yapmayan herkes ya içeri alınsın ya görevden atılsın istiyorlar. Türkiye’yi bir korku imparatoruğuna dönüştürüp, her şeyin yasaklanacağı tek bir başkanın konuşacağı bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Ama demokrasi mücadelesi devam edecektir. Umutsuzluğa yer yok” diye konuştu.

"OHAL’i fırsat bildiler"

Av. Kazan şöyle devam etti:
“Bir darbe kalkışmasının üzerine OHAL ilanını anlayış ile karşılamak mümkün. Çünkü bir darbe girişimi olmuştu, dolayısıyla bunların faillerinin tam anlamıyla yakanılması için bir OHAL gerekli diye düşündüm. Bazı temel hakları askıya alabilecek normlar koyabilecekler diye bekledim. Ancak bu siyasal iktidar kendisine OHAL’i fırsat saydı. Ancak, bu toplum için bir demokrasi fırsatı olabilirdi. Çünkü gerçekten Fettullah Gülen yapılanması Türkiye için, demokrasi için, hepimizin hayatı için, hepimizin insan hakları için çok büyük tehlikeyi bağrında taşıyordu. İlk başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP, demokrasi için değil kendileri için bu OHAL’i fırsat saydılar.”

 

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