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Medya

Hayatın Sesi çalışanlarının basın kartı iptal edildi!

OHAL kapsamında Başbakanlık emriyle 12 televizyon ve 11 radyo kapatılmıştı

03 Ekim 2016 20:10

12 televizyon ve 11 radyo kanalının kapatılmasının ardından, yayını karartılan Hayatın Sesi çalışanlarının sarı basın kartı da iptal edildi.

Evrensel’in haberine göre, OHAL kapsamında Başbakanlık emriyle 12 televizyon ve 11 radyo kanalının kapatılmasının ardından, yayını karartılan Hayatın Sesi Televizyonunun çalışanlarının sarı basın kartı da iptal edildi.

Kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu çalışanları Televizyon Genel Müdürü Gökhan Çetin ve Haber Editörü Sultan Özer’in sarı basın kartı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından iptal edildi. Çalışanlara BYEGM tarafından gönderilen mesajda, “Basın kartınız kurumunuzun kapanması nedeniyle iptal edilmiştir. Lütfen iptal edilen kartınızı İstanbul İl Müdürlüğüne iade ediniz” denildi.

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