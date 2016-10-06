T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

ÇGD: Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür

Gazeteciliğin sesi kesilerek toplum boğulmak istenmektedir

06 Ekim 2016 14:40

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) verdiği yetkiyle televizyon ile radyoların kapatılmasına karşı sert bir açıklama yayımladı. ÇGD'den yayımlanan açıklamada "Gazeteciliğin sesi kesilerek toplum boğulmak istenmektedir. Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür. Askeri darbe dönemlerinde görülmeyen baskı, yasaklar yaşanmaktadır. Yaşadığımız bu günler; gelecekte Türkiye’de basının, gazeteciliğin en karanlık dönemi olarak anılacaktır" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’de son iki yıldır, basın ve yayın organlarına yönelik artarak devam eden baskılar son günlerde yoğunlaşmış ve onlarca basın yayın kuruluşu kapatılmıştır. AKP iktidarı, OHAL’i gerekçe gösterip evrensel hukuk kurullarını yok sayarak, toplumun nefes alma kanalları basın kuruluşlarını tek tek susturmaktadır. OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile iktidar yandaşı olmayan, bağımsız yayın yapmak isteyen televizyon ve radyoların kapılarına tek tek kilit vurulmaktadır. Hayatın Sesi TV, İMC TV, Özgür Gün TV, Jiyan, Azadi, Denge, TV 10, Zarok, Mezopotamya ve Van TV; Yön Radyo, Radyo Ses ve Radyo Dünya son günlerde kapatılan basın yayın organlarıdır.

"Gerçeklerin, farklı görüş ve düşüncelerin duyulmasının engellenmesine yönelik alınan bu kararlar, çok sayıda meslektaşımızın işsiz kalmasına da neden olmuştur. İktidar sahiplerine bu da yetmemiş olacak ki, bu kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın sarı basın kartları iptal edilmiş, gazetecilik mesleği ellerinden alınmak istenmektedir. Gazeteciliğin sesi kesilerek toplum boğulmak istenmektedir. Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür. Askeri darbe dönemlerinde görülmeyen baskı, yasaklar yaşanmaktadır. Yaşadığımız bu günler; gelecekte Türkiye’de basının, gazeteciliğin en karanlık dönemi olarak anılacaktır. ‘Halkın doğru haber alma hakkı’ ile ‘düşünce ve ifadelerin yayılması, farklı görüşlerin yaşama hakkı’ temelinde var olan gazetecilik, bugün artık özgürlüğün simgesidir! Gazeteciliği savunmak özgürlükleri savunmaktır! Özgürlüklerimiz için tüm Türkiye kamuoyunu kapatılan basın kuruluşlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz!”

ETİKETLER

Çağdaş Gazeteciler DerneğiÇGDdarbe girişimiolağanüstü halOHALkanun hükmünde kararnameKHK

İlgili Haberler

İMC TV, Hayatın Sesi ve TV10 karartıldı; Özgür Radyo susturuldu

Gazeteci örgütleri, televizyon ve radyolara yönelik kapatma kararlarının geri alınmasını istemişti

İMC TV'nin malları TRT'ye verildi!

Kanal dün polis baskınıyla kapatılmıştı

TGC Hukuk Danışmanı: Basın İlan Kurumu'nun yeni yönetmeliği anayasaya da Basın Kanunu'na da aykırı

Gazeteler TMK'dan yargılanan personelini işten çıkarmazsa resmi ilân alamayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24