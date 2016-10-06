ÇGD: Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) verdiği yetkiyle televizyon ile radyoların kapatılmasına karşı sert bir açıklama yayımladı. ÇGD'den yayımlanan açıklamada "Gazeteciliğin sesi kesilerek toplum boğulmak istenmektedir. Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür. Askeri darbe dönemlerinde görülmeyen baskı, yasaklar yaşanmaktadır. Yaşadığımız bu günler; gelecekte Türkiye’de basının, gazeteciliğin en karanlık dönemi olarak anılacaktır" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de son iki yıldır, basın ve yayın organlarına yönelik artarak devam eden baskılar son günlerde yoğunlaşmış ve onlarca basın yayın kuruluşu kapatılmıştır. AKP iktidarı, OHAL’i gerekçe gösterip evrensel hukuk kurullarını yok sayarak, toplumun nefes alma kanalları basın kuruluşlarını tek tek susturmaktadır. OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile iktidar yandaşı olmayan, bağımsız yayın yapmak isteyen televizyon ve radyoların kapılarına tek tek kilit vurulmaktadır. Hayatın Sesi TV, İMC TV, Özgür Gün TV, Jiyan, Azadi, Denge, TV 10, Zarok, Mezopotamya ve Van TV; Yön Radyo, Radyo Ses ve Radyo Dünya son günlerde kapatılan basın yayın organlarıdır.

"Gerçeklerin, farklı görüş ve düşüncelerin duyulmasının engellenmesine yönelik alınan bu kararlar, çok sayıda meslektaşımızın işsiz kalmasına da neden olmuştur. İktidar sahiplerine bu da yetmemiş olacak ki, bu kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın sarı basın kartları iptal edilmiş, gazetecilik mesleği ellerinden alınmak istenmektedir. Gazeteciliğin sesi kesilerek toplum boğulmak istenmektedir. Basın kuruluşları üzerinde idarenin baskısı, teröre dönüşmüştür. Askeri darbe dönemlerinde görülmeyen baskı, yasaklar yaşanmaktadır. Yaşadığımız bu günler; gelecekte Türkiye’de basının, gazeteciliğin en karanlık dönemi olarak anılacaktır. ‘Halkın doğru haber alma hakkı’ ile ‘düşünce ve ifadelerin yayılması, farklı görüşlerin yaşama hakkı’ temelinde var olan gazetecilik, bugün artık özgürlüğün simgesidir! Gazeteciliği savunmak özgürlükleri savunmaktır! Özgürlüklerimiz için tüm Türkiye kamuoyunu kapatılan basın kuruluşlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz!”