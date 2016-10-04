İMC TV, Hayatın Sesi ve TV10 karartıldı; Özgür Radyo susturuldu

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK yetkisiyle kapatılma kararı verilen Hayatın Sesi ve İMC TV stüdyoları bugün polis tarafından basılarak mühürlendi. Radyonun karasal yayını da kesildi. Akşam saatlerinde TV 10'a da polis baskını yapıldı.

İMC TV'nin İstanbul Eyüp ilçesinde bulunan merkezine Güvenlik Şube ve Mali Şube ekipleri tarafından baskın yapıldı. Polisler canlı yayını durdurmak istedi ve televizyonun reji odasına girdi.

İMC TV'de arama yapan polisler ise kanalının önce süren yayın akışının sesini ardından görüntüsünü keserek kanalın ekranlarını kararttı. İMC TV polis baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri Twitter'ın canlı yayın uygulaması periscope üzerinden yayımlamayı sürdürdü.

Hayatın Sesi böyle mühürlendi:

Hayatın Sesi televizyonuna da baskın düzenleyen polis kanalın rejisini mühürledi.

İki kanala yapılan polis baskının ardından bir operasyonda Özgür Radyo'ya yapıldı. Radyonun karasal yayını kesilirken 17 kişi gözaltına alındı. Radyonun Twitter hesabından gözaltına alınanların isimleri yayımlandı. Buna göre, Zeynep Derya Yıldız, Ali Sönmez Kayar, Sinan Gerçek, Ardanuş Ateş, Arzu Demir, Sedat Şenoğlu, Deniz Bakır, Ahmet Ayva, Ekin Saygılı, Pınar Türk ve Can Karabulut gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV10, Van TV, Zarok TV ve Jiyan TV'nin de aralarında bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kanalının yayın lisansı iptal edilmişti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-iş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanları geçtiğimiz hafta 12 televizyon ve 11 radyonun yöneticileriyle birlikte, Bakanlar Kurulu'na seslenerek kapatma kararlarının geri alınmasını istemişti.

Söz konusu medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim de engellenmişti. KHK ayrıca kapatılan yayın kuruluşlarının varlıklarının Hazine'ye devredilmesini de öngörüyor.

CHP aralarında 668 sayılı kararnamenin bazı hükümlerinin iptali için 23 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

TV 10’a polis baskını!

Gün içerisinde İMC TV, Hayatın Sesi ve Özgür Radyo’ya da polis baskın yapmıştı

Hakkında kapatma kararı alınan TV 10’un binasına polisler tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında kapatma kararı alınan 12 TV ve 11 radyo kanalından biri olan TV10’un Esenyurt’ta bulunan merkezine polisler tarafından baskın yapıldığı bildirildi.