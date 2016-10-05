İMC TV'nin malları TRT'ye verildi!

Olağanüstü Hal (OHAL) ilânı ardından yayınlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun kapatılmasına karar verilen kanallar arasında yer alan İMC TV’nin mallarının TRT’ye tayin işlemleri başladığı belirtildi.

İMC TV’nin kapatılmasının ardından yayını durdurulan imctv.com.tr’nin yerine açılan imc-tv.net’ten duyurulan habere göre, TRT’den gelen 3 teknik bilirkişi maliyeciler ile birlikte sayım yaptı ve kanaldaki malzemelerin TRT’ye yediemin olarak tayin işlemlerini başlattı.

Bu işlemlerin ardından ise İMC TV’nin reji ve sistem odası tekrar mühürlenecek.

İMC TV’de ne oldu?

Kapatılan kanallar arasında yer alan İMC TV’nin yayın yaptığı binaya dün yapılan polis baskını esnasında kanalın canlı yayını devam ediyordu.

O esnada canlı yayında konuk olan İMV TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç ile polisler arasındaki tartışmalar da ekranlara yansıdı.

Eyüp Burç, yayını durdurmak isteyen polislere “Yüzünüzü neden kapatıyorsunuz? Zalimler için yaşasın cehennem. Biz bütün darbelere karşıyız; darbeden darbe çıkaranlara da karşıyız” diye seslendi.

Yayını durdurmak isteyen polislere kanal çalışanları da tepkilerini gösterdi.

Daha sonra ise kanala baskın yapan polisler içeri de sayım yaptı, ardından da reji odasına giderek kanalın yayınını durdurdu, odayı mühürledi.