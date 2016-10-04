İMC TV çalışanlarının basın kartları da iptal edildi!

Ekranı karartılan TV kanallarından İMC TV'nin çalışanlarının sarı basın kartları da iptal edildi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak Başbakanlık emriyle 12 televizyon ve 11 radyo kanalının kapatılmasıyla sınırlı kalmadı. Yayını karartılan kanallardan Hayatın Sesi Televizyonunun çalışanlarının sarı basın kartlarının iptal edilmesinin ardından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından İMC TV'nin çalışanlarının basın kartları da iptal edildi.