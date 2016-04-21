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Avukat Hüseyin Ersöz: Ergenekon'un tamamen bitmesi 6-7 yılı bulacak

"Hukuk devleti adına umudumu perçinleyen bir kararla karşı karşıyayız"

21 Nisan 2016 14:30

Ergenekon davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün Yargıtay tarafından bozulmasını değerlendiren sanık avukatlarından Avukat Hüseyin Ersöz, "Yargıtay tarafından bir mahkeme kararı haline getirilmesi, yerel mahkemenin kararının hukuk tanımaz olduğunu gösteriyor. Hukuk devleti adına umudumu perçinleyen bir kararla karşı karşıyayız" dedi. Hüseyin Ersöz, "Ergenekon’da sürecinin tamamının bitmesi için 6-7 yıl daha var" diye konuştu.

CNN Türk'te canlı yayına bağlanan Ersöz, şunları söyledi:                                         

2008’de Ergenekon’la avukatlığa başladım. Bu dava Türkiye’deki muhaliflerin, siyasilerin, gazetecilerin, askerlerin sesini kısmak için kullanılan bir araç davaydı. 2008’den bugüne bu yargılama süreçlerinde görev alan hâkimlerin ve savcıların tarafsızlıklarıyla ilgili olarak çok ciddi tarafsızlık sorunu olduğunu görüyoruz. Yargıtay tarafından bir mahkeme kararı haline getirilmesi, yerel mahkemenin kararının hukuk tanımaz olduğunu gösteriyor. Hukuk devleti adına umudumu perçinleyen bir kararla karşı karşıyayız. Ergenekon davası Türkiye’de belirli bir kesimi hedef alan bir davaydı. Yargılamanın başından itibaren verilecek karar belliydi. Çünkü yargılama sırasında delillere el konulması, tavandan sarkıtılan mikrofonlar, bunun yanında savunma sürelerinin kısıtlanması, ortada bir örgüt yokken bir örgüt algısı için çaba sarf edilmesi, terör olaylarına karışan gizli tanıkların askerlerin aleyhine beyan vermesi, dosyaların hukuksuz birleştirilmesi gibi uygulamalar vardı.

Bir dönem Beşiktaş Adliyesi’nde, Poyrazköy, Balyoz ve Ergenekon gibi yargılama süreçleri bu ülkenin sağduyusunu, hukuk devleti olma vasfını hedef alan davalardı. Bugün Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği karar, hem ortada örgüt yok, hem deliller şaibeli, hem Başbuğ Yüce Divan’da yargılanmalı, hem Danıştay dosyalarının ayrılması gibi kararlar. Alparslan Aslan hala cezaevinde ama Osman Yıldırım’dan hem sanık, hem tanık yapılarak yargı süreci yapılmış ve serbest bırakılması sağlanmıştır. Yargıtay’ın “Bu adam suçludur” demesi, beni bir nebze rahatlattı.  Ergenekon’da sürecinin tamamının bitmesi için 6-7 yıl daha var.

 

 

 

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