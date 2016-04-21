Dursun Çiçek: Ergenekon'da çektiğimiz acıları devlete sızan örgüt temizlenirse helal ederiz

Ergenekon davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün Yargıtay tarafından bozulmasını değerlendiren emekli Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, "Çektiğimiz acıların, işkencelerin bedelini bir şartla helal ediyoruz. O şart da bu suç örgütünden milletimizin, devletimizin temizlenmesidir" dedi.

'İrticayla mücadele eylem planı' belgesinde ıslak imzası bulunduğu gerekçesiyle Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan, 13 Ağustos 2013'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararıyla tahliye edilen Dursun Çiçek şunları söyledi:

"Çektiğimiz acıların, işkencelerin bedelini bir şartla helal ediyoruz. O şart da bu suç örgütünden milletimizin, devletimizin temizlenmesidir. Örgüt yok dedi, esastan davayı bozdu. Böyle karar yazılmaz dedi, mahkemeyi tanımadı. Usulden bir sürü gerekçe var. İşin özeti, yargılama adı altında masum insanlara işkence yapılmıştır. Bir kuzudan 3 post çıkarılmaya çalışıldı. Bu tarihi bir gün. Bütün vatandaşlarımızı hukuka, yasalara uygun davet etmeye davet ediyoruz."

İrem Çiçek: Yargıtay, 'Başbuğ'un

dosyası AYM'ye gitmeli' dedi

Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek de karara ilişkin olarak, "Yargıtay, hükmü bozma kararında hem 'örgüt yoktur' diyerek esasa girdi, hem de 'devleti devirmeye yönelik bir suçun oluşmadığına' yönelik esasa ilişkin atıflar yaptı" dedi. "Yargıtay Başkanı, özel yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin usulsüzlüklerini bir bir sıraladı" diyen Çiçek, "Kararın gerekçesi yazıldıktan sonra daha ayrıntılı göreceğiz" ifadesini kullandı. Kararda, "özel yetkili mahkemenin kuruluşuna ve verilen kararların tarafsızlığına dair atıflar yapıldığını" belirten Çiçek, "MİT, Emniyet ve TSK mensuplarının 'Ergenekon Terör Örgütü'nü ilk defa sizden duyuyoruz' demelerine rağmen böyle bir karar veren özel yetkili mahkemenin kararı zaten bozulması gerekiyordu ve Yargıtay bunu yerine getirdi" görüşünü dile getiridi. Yargıtay'ın "Beraat edenlerle ilgili dosyanın hemen karar verilmesi yönünde hemen görüş yazacağız" dediğini söyleyen İrem Çiçek, "Başkan, İlker Başbuğ'un dosyası AYM'ye gitmeli dedi. Başbuğ'un yargılandığı dava İnternet andıcı ve İrtica İle Mücadele'ydi. Bunlar mı AYM'ye gidecek bunu gerekçeli kararda göreceğiz" diye konuştu.