Doğu Perinçek: Ergenekon Türkiye'yi bölme davasıydı, tertip yerle bir oldu

Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırılan, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014'te Doğu Perinçek, "Türkiye’yi bölme davasıydı, bu tertip yerle bir oldu" dedi.

Ergenekon soruşturması kapsamında 6 yıl cezaevinde kalan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Türkiye’yi bölme davasıydı, bu tertip yerle bir oldu. Yargıtay haksız ve hukuksuzluğu hendeklere gömdü. Olağanüstü bir karar. Mükemmel, dünya tarihine geçecek bir karardır. Bundan sonra Türkiye’nin önü aydınlanacaktır."