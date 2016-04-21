T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Perinçek: Ergenekon Türkiye'yi bölme davasıydı, tertip yerle bir oldu

"Olağanüstü bir karar. Mükemmel, dünya tarihine geçecek bir karardır"

21 Nisan 2016 13:50

Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırılan, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014'te Doğu Perinçek, "Türkiye’yi bölme davasıydı, bu tertip yerle bir oldu" dedi.

Ergenekon soruşturması kapsamında 6 yıl cezaevinde kalan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Türkiye’yi bölme davasıydı, bu tertip yerle bir oldu. Yargıtay haksız ve hukuksuzluğu hendeklere gömdü. Olağanüstü bir karar. Mükemmel, dünya tarihine geçecek bir karardır. Bundan sonra Türkiye’nin önü aydınlanacaktır."

 

ETİKETLER

doğu perinçekergenekondavasoruşturmahaber

İlgili Haberler

Yargıtay, "Delillerin toplanmasında hukuka aykırılık var, örgüt yok" dedi, Ergenekon davasında hükmü bozdu!

Yargıtay'dan 9 yıllık soruşturma ve dava sürecinde tarihi karar...

Dursun Çiçek: Ergenekon'da çektiğimiz acıları devlete sızan örgüt temizlenirse helal ederiz

"Bir kuzudan 3 post çıkarılmaya çalışıldı. Bu tarihi bir gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24