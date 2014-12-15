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Avukat Fikret Duran: Gözaltına alınan Samanyolu TV çalışanlarına dizilerden sorular soruyorlar

‘Dizilerdeki konuşmalar suç gibi sunuluyor. İnsanlar senaryo üzerinden suçlanıyor’

15 Aralık 2014 01:01

14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın avukatı Fikret Duran, gözaltına alınanlara diziden sorular sorulduğunu açıkladı. Samanyolu TV'de yayınlanan 'Tek Türkiye' ve 'Sungurlar' dizilerinin çalışanlarının ifadelerinin başladığını söyleyen Duran, “Şu anda 5. kişinin ifadesi alındı. Samanyolu çalışanlarının ifadesi alındı. Daha önce de söylediğimiz gibi somut bir şey yok. Samanyolu'nda yayınlanan iki dizi bölümleri üzerinden soru soruluyor. Bir taraftan da Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbeti soruluyor. Belki oradan bir takım bir şeyler çıkartılmaya çalışılıyor. Onun dışında somut bir delil bilgi yok. Hidayet Karaca'nın ifadesi yarın alınacak” diye konuştu. Fikret Duran soruşturmayla ilgili somut bir delil ve bilgi olmadığını söyledi.

İşte avukat Fikret Duran'ın açıklaması:

İfadeler alınmaya başlandı şu anda 5. kişinin ifadesi alındı. Samanyolu çalışanlarının ifadesi alındı. Daha önce de söylediğimiz gibi somut bir şey yok. Samanyolu'nda yayınlanan iki dizi bölümleri üzerinden soru soruluyor. Bir taraftan da Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbeti soruluyor. Belki oradan bir takım bir şeyler çıkartılmaya çalışılıyor. Onun dışında somut bir delil bilgi yok. Hidayet Karaca'nın ifadesi yarın alınacak.

Bu soruşturma dizi sektörünü bitirecek bir soruşturmadır. Dizide geçen konuşmalar suç gibi sunuluyor. İnsanlar suçlanıyor. Senaryo üzerinden. Şayet buradan hareket edersek çok popüler dizilerde senaryo, çeteler var. Buradan hareket ederseniz senaryoyu yazan, oynayan, yapımcılar ve kanalların hepsine örgüt kapsamında soruşturma açabilirsiniz. Medyanın geleceği adına da çok büyük risk taşıyan bir soruşturmadır. Hukuki dayanaktan yoksundur.

Toplamda Cumhuriyet savcısı 35 kişi için gözaltı kararı olduğu açıkladı. Ancak bizim dosyada 15 kişinin ismi geçiyor. Emniyet mensuplarının olduğunu görüyoruz. Bizim dosyada emniyet mensupları yok.

 

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