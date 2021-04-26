Avukat Celal Ülgen: "Soykırım" tanımasının en önemli evresi Türkiye’ye karşı tazminat davalarının açılmasının önünü açmasıdır

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından konuyla ilgili konuşan avukat Celal Ülgen, ABD'ye göre haksızlığı yapan devlete veya onun temsilcileri aleyhine Amerikan mahkemelerinde dava açma olanağının doğduğunu söyledi. Ülgen, "Bu soykırım tanımasının en önemli evresi Türkiye’ye karşı tazminat davalarının açılmasının önünü açmasıdır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan avukat Celal Ülgen, "Biden’ın ‘soykırımdan’ söz etmesi, daha sonra da Amerika hükümeti tarafından insanlık suçu sayması sonucunu getirebilir. Bu ne demektir? Amerika’ya göre haksızlığı yapan devlete veya onun temsilcileri aleyhine Amerikan mahkemelerinde dava açma olanağının doğması demektir" dedi.

Ülgen, şöyle devam etti:

"Sürekli söylediğim gibi Amerika mahkemeleri bütün dünya üzerinde olağanüstü yetkileri bulunmaktadır. Bu yetkiler bir hukuk düzenlemesi olmaktan çok dünya jandarması sayılan emperyalist bir ülkenin emperyal baskılarının boyutları oranında güçlüdür. Türkiye için sıkıntılı günlerin başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bilindiği gibi FETÖ darbesi aslında bir Amerika tarafından Türkiye’yi işgal girişimiydi. Bu da ekonomik ve siyasal bir işgal sayılabilecek girişimi olarak algılanabilir. İsviçre bankalarındaki hesaplar ve altınlar, Amerika ile ilişkili bankaların alacakları bu mahkemelerin tehdidi altına girer. Emperyalist bir ülkenin hukukundan adalet ve hakkaniyet beklemek yersizdir. Bu soykırım tanımasının en önemli evresi Türkiye’ye karşı tazminat davalarının açılmasının önünü açmasıdır. Bu durum bakanların ve Cumhurbaşkanı’nın şahsi hesaplarına da yansır mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak Amerika bunu tehdit unsuru olarak kullanmayı sürdürecektir."

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