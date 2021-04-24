ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' nitelemesine iktidar ve muhalefetten tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan mesajında 1915 olaylarına ilişkin olarak "soykırım" ifadesini kullanmasına muhalefetten ve iktidaran tepki yağdı.

Biden, bugün yazılı olarak yayımladığı 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden "Her yıl 24 Nisan'da Osmanlı döneminde yapılan Ermeni Soykırımı'nda ölenleri anıyor ve böyle korkunç bir şeyin bir daha meydana gelmesini önlemek için bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

İktidar ve muhalefet, Biden'ın açıklamalarını şiddetli bir şekilde kınarken, ayrıca muhalefetten yapılan açıklamalarda iktidarın dış politikada başarısız olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şiddetle reddediyor ve kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada "Talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur" derken, "Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı'ndan Biden'ın 'soykırım' nitelemesine kınama: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir

Çavuşoğlu: Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Biden'a tepki gösterirken, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. ABD Başkanı'nı bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye davet ediyoruz."

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

Bahçeli: Muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır" derken, "Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlâksızlıktır; müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir

CHP'den tepki: Esefle karşılıyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da AKP'nin dış politikada başarısız olduğunu belirtirken, "Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemize karşı yapılmış olan iftiraları savunanlar, hiç kuşkusuz geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nden gereken en sert cevabı alacaktır" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - CHP'den Biden'ın açıklamasına tepki: Ülkemize karşı yapılmış iftiraları savunanlar gereken en sert cevabı alacaktır

Akşener: Siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan ile Biden'ın dün yaptığı telefon konuşmasına işaret ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde, ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO Zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin hâlen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir. Bu itibarla, sözde 'soykırım' lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenler ile mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri, bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum."

TIKLAYIN - Akşener'den iktidara ve Biden'a tepki: Telefon görüşmesinde ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması iktidarın acizliğinin ifşasından başka bir şey değil

Karamollaoğlu: Hodri meydan!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Hodri meydan!" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada! Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan!"

TIKLAYIN - Saadet lideri Karamollaoğlu: ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada, hodri meydan!

DEVA Partisi: Nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür

DEVA Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan ‘soykırım' ifadesini kullanmasını güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu tanımanın zaten sağlıklı olmayan ikili ilişkilerimiz üzerindeki ilave tahrip edici etkisi izahtan varestedir. Türkiye'nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür."

DEVA Partisi: Uluslararası alanda küçük düşürülmemizin nedeni dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür