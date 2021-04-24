CHP'den Biden'ın açıklamasına tepki: Ülkemize karşı yapılmış iftiraları savunanlar gereken en sert cevabı alacaktır

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' tanımı yapmasına muhalefetten de tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz" derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ülkemize karşı yapılmış iftiraları savunanlar gereken en sert cevabı alacaktır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden yaptığı yazılı açıklamada "Her yıl 24 Nisan'da Osmanlı döneminde yapılan Ermeni Soykırımı'nda ölenleri anıyor ve böyle korkunç bir şeyin bir daha meydana gelmesini önlemek için bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

CHP Sözcüsü Öztrak, "Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz" dediği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Joseph Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları "soykırım" olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Bu açıklama Türkiye – ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türkiye Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır. 1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında otuz yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde "soykırım" ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz."

"Türkiye Cumhuriyeti'nden gereken en sert cevabı alacaktır"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemize karşı yapılmış olan iftiraları savunanlar, hiç kuşkusuz geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nden gereken en sert cevabı alacaktır."