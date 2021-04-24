Saadet lideri Karamollaoğlu: ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada, hodri meydan!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada! Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan!" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bugün Türkiye'yi sözde ‘Ermeni Soykırımı’ ile itham eden Amerika'yı bütün dünya Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır" dedi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir.

Bugün kim ne söylerse söylesin tarihe kulak verdiğimizde duyduğumuz; ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğudur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur.

Bu topraklarda farklı ırklar ve inançlar bin yıl barış içinde yaşamış, kimsenin canına ve malına halel gelmemiştir. Bu gerçek ortadayken I. Dünya Savaşı'nın zorlukları altında almış olduğumuz Tehcir Kararı'nı manipüle ederek Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir.

Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir.

Eğer ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin; arşivlerimiz açık ve ortada! Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan!

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