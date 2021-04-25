Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan mesajında 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Kalın, "ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

Twitter'dan verdiği tepkide Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığını söyledi ve ekledi: "Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir."

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