ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ""Açıklamanın ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" denildi.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullanmıştı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.