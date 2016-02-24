Avukat Arif Cangı: Cerattepe'de kazanım var kesin bir galibiyet yok, uyanık olmak gerek!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Artvin Cerattepe'de bölge halkının karşı çıktığı maden projesine ilişkin olarak, hukuki süreç bitene kadar projenin durdurulması yönünde karar alındığını açıkladı. Başbakan’ın açıklamalarını T24’e yorumlayan Artvin halkının avukatlarından Ali Arif Cangı, ‘’Bu karar Artvin halkının direnişi sonucunda alındı. Bir kazanımdır ama kesin bir galibiyet değildir’’ dedi. Cangı, ‘’Verilen iptal kararını uygulamak yerine, Çevre Bakanlığı genelgesiyle mahkemenin kararının arkasından dolaşmak ve yargıyı etkisiz hale getirilmek isteniyor’’ derken, Cerattepe’deki maden projesine ilişkin iptal kararını veren Rize İdare Mahkemesi’nin üyelerinin değiştirildiğine de dikkat çekti.

'Açıklamalar tepkiyi yatıştırmak için'

Başbakan’ın açıklamalarının tepkiyi yatıştırmak amacıyla yapıldığını belirten Cangı, daha önce verilen iptal kararından sonra, Çevre Bakanlığı’nın 2009/7 sayılı genelgesinde yer alan ‘ÇED raporunun belirli bir bölümü esas alınmışsa, o bölüm düzeltilip yeni bir ÇED raporu düzenlenebilir’ maddesiyle mahkeme kararının aşılmaya çalışıldığını belirtti.

'Önceki mahkeme kararı ne olacak?'

Yeni düzenlenen ÇED raporuna da dava açıldığını ifade eden Cangı, ‘’Rize İdare Mahkemesi’nde bu dava devam ediyor. Rize İdare Mahkemesi, ‘mahallinde keşif yapıldıktan sonra’ yürütmeyi durdurma talebine ilişkin bir karar vereceğim dedi. Bu keşif için 18 bin lira avans istedi. O miktar yatırıldı. 14 Mart’ta keşif yapılacak’’ dedi.

‘’Yeni davada, ÇED raporunda yapılan düzenleme için mahkeme tarafından atanan bilirkişiler ‘Harika olmuş’ derlerse ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermezse, önceki mahkeme kararı ne olacak?’’ diye soran Cangı, ‘’Önceki kararı yok sayan bir karar çıkmaması için mahkemenin de, toplumsal hareketinde dikkatli olması gerekir’’ diye konuştu.

İptal kararını veren Rize İdare Mahkemesi’nin üyelerinin değiştiğine vurgu yapan Cangı, şu ifadeleri kullandı: ’’Yeni gelen hakimleri töhmet altında bırakmak istemiyorum ama, yeni hakimlerin eski karar gibi bir karar verip veremeyeceğine noktasında emin olamıyoruz. Dosyaya yeni atanan bilirkişilerin, eski bilirkişiler gibi bilimsel bir değerlendirme yapıp yapamayacağından da emin olamıyoruz.

'Artvinliler işini, gücünü, hayatını bırakıp durmadan eylem mi yapacak?'

‘’Mahkeme kararları uygulanmayacaksa, niye davalar açılıyor, neden mahkemeler var?’’ diyen Cangı, ‘’Eğer hukukun üstünlüğü ilkesini aşındırmaya başlarsanız, bunun sonunun nereye varacağı belli olmaz’’ değerlendirmesinde bulundu.

Yeni davada da iptal kararı çıkması ve bakanlığın bir kez daha ÇED izni vermesi durumunda bir kısır döngü yaşanacağına değinen Cangı, ‘’Artvinliler bütün işini gücünü, hayatını bırakıp sürekli eylem mi yapacaklar? Başbakan’ın söylediği sözün, hukuki anlamda da , demokratik hukuk devleti anlamında da anlamı yok’’ dedi.

Cangı sözlerini şöyle noktaladı:

’’Bir ‘Ali Cengiz’ oyunuyla madenin çalışmasına yönelik yeni işlemler, yeni kararlar çıkmaması için herkesin uyanık olması lazım’’