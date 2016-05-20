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Dünya

EURO 2016'nın ev sahibi Fransa'da olağanüstü hâl uzatıldı

Fransız İstihbaratı, ülkenin yeni terör saldırılarının hedefinde olduğunu duyurdu

20 Mayıs 2016 14:22

Fransa Ulusal Meclisi 19 Mayıs'ta aldığı kararla, ülkede olağanüstü hali temmuz ayının sonuna kadar uzattı. Son iki yıldır Fransa'da yaşanan terör saldırıları yüzünden ülkede ilan edilen olağanüstü hâlin 26 Mayıs Perşembe günü sona ermesi bekleniyordu.

 

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Fransız İstihbaratı'nın, ülkenin yeni terör saldırılarının hedefinde olduğunu duyurmasıyla birlikte, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Fransa yeniden alarma geçti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Levent Gündüz’ün haberine göre, ülkedeki bir diğer uluslararası etkinlik ve dünyanın en eski spor müsabakalarından biri olan 103. Fransa Bisiklet Turu 'Tour de France'ın da 2 Temmuz'da başlayacak olması nedeniyle, sınırlarda, hava limanlarında, garlarda ve kent merkezlerinde denetimler iyice yoğunlaştı.

21 etaplı ve 3 bin 519 kilometrelik 'Tour de France' güzergahında herhangi bir terör olayının yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınacağı kaydedildi. 2016 Tour de France müsabakası, 24 Temmuz Pazar günü Paris'te sona erecek.

 

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