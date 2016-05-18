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Spor

Milli Takım'ın EURO 2016 kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız'ın EURO 2016 kadrosu belli oldu

18 Mayıs 2016 22:34

A Milli Takımımız'ın EURO 2016 kadrosu belli oldu. 31 kişinin yer aldığı listeden 23 oyuncu Fransa'ya gidecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında aday kadroyu kamuoyu ile paylaştı. Terim, Fransa'da yapılacak EURO 2016'da mücadele edecek nihai kadronun 31 Mayıs Salı günü açıklanacağını kaydetti.

Kadroda Fenerbahçe'den 7, şampiyon Beşiktaş'tan 5, Galatasaray'dan ise 4 futbolcu yer aldı.

Kadroda yer alan futbolcular şöyle: 

Kaleciler: Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Ali Şaşal Vural (Eskişehirspor), Harun Tekin (Bursaspor)

Savunma: Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Altınordu), Hakan Kadir Balta, Semih Kaya (Galatasaray), Serdar Aziz (Bursaspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği)

Orta saha: Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Galatasaray), Emre Mor (Nordsjaelland), Ozan Tufan, Alper Potuk, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan Töre (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Arda Turan (Barcelona)

Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Yunus Mallı (Mainz 05), Mevlüt Erdinç (Guingamp)

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