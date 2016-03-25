Fransa İçişleri Bakanlığı: Paris'te terör saldırısı hazırlığındaki bir kişi yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Paris'in kuzey banliyösü Argenteul'de Paris polisinin düzenlediği operasyonda, terör saldırısı hazırlığındaki bir kişinin yakalandığını açıkladı.



NTV'de yer alan habere göre, Fransız vatandaşı olan şüphelinin bulunduğu apartmanın boşaltıldığını belirten Cazeneuve, tahliye işleminin, operasyonun sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için yapıldığını ve bomba imha ekiplerinin görevlendirildiğini ifade etti.



Bakan Cazeneuve, şüphelinin haftalar süren çalışma sonucu yakalandığını aktararak, "Operasyon için Avrupa çapındaki servislerle işbirliği içinde önemli fiziki ve teknik takipler yapıldı. Bu saldırıyla ülkemize büyük bir darbe vurmayı hedefliyorlardı" diye konuştu.



Yılbaşından bu yana terörle mücadele kapsamında 75 kişinin tutuklandığı bilgisini veren Cazeneuve, Paris ve Brüksel'deki terör saldırıları arasında bir ilişki bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını da kaydetti.