T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa İçişleri Bakanlığı: Paris'te terör saldırısı hazırlığındaki bir kişi yakalandı

Fransa'da Yılbaşından bu yana terörle mücadele kapsamında 75 kişinin tutuklandı

25 Mart 2016 10:23

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Paris'in kuzey banliyösü Argenteul'de Paris polisinin düzenlediği operasyonda, terör  saldırısı hazırlığındaki bir kişinin yakalandığını açıkladı. 


NTV'de yer alan habere göre, Fransız vatandaşı olan şüphelinin bulunduğu apartmanın boşaltıldığını belirten Cazeneuve, tahliye işleminin, operasyonun sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için yapıldığını ve bomba imha ekiplerinin görevlendirildiğini ifade etti.

Bakan Cazeneuve, şüphelinin haftalar süren çalışma sonucu yakalandığını aktararak, "Operasyon için Avrupa çapındaki servislerle işbirliği içinde önemli fiziki ve teknik takipler yapıldı. Bu saldırıyla ülkemize büyük bir darbe vurmayı hedefliyorlardı" diye konuştu.

Yılbaşından bu yana terörle mücadele kapsamında 75 kişinin tutuklandığı bilgisini veren Cazeneuve, Paris ve Brüksel'deki terör saldırıları arasında bir ilişki bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını da kaydetti.

ETİKETLER

fransaparisterör saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24