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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da olağanüstü hal iki ay daha uzatıldı

Parlamento, Fransa’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası esnasında terör saldırısı düzenlenebileceği uyarılarını dikkate alarak, olağanüstü hal uygulamasını yeniden uzattı

19 Mayıs 2016 22:20


Fransa Parlamentosu, yaklaşık altı ay önce Paris'in ağır terör saldırılarına hedef olmasının ardından başlatılan olağanüstü hal uygulamasının iki ay daha uzatılmasını onayladı. Uygulamanın süresi mayıs ayı sonunda doluyordu.

Fransa Parlamentosu, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası esnasında terör saldırısı düzenlenebileceği uyarılarını dikkate alarak, olağanüstü hal uygulamasını yeniden uzattı. Olağanüstü halin temmuz ayı sonuna kadar uygulanması, büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, saldırı ihtimalinin hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Federal Emniyet Teşkilatı uyarmıştı

Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, Almanya Federal Emniyet Teşkilatı radikal İslamcıların Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvası sırasında saldırı düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı François Hollande, kriz durumlarında güvenlik makamlarına geniş yetkiler tanıyan olağanüstü hal uygulamasını, 130 kişinin öldürüldüğü 13 Kasım'daki terör saldırıları nedeniyle ilan etmişti. Süresi 26 Mayıs'ta dolacak olan olağanüstü hal yasası hakim kararı olmadan evlerde arama yapılmasına, toplantı yasağı ilan edilmesine ve tehlikeli şahısların ev hapsine alınmasına imkan tanıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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