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Spor

Fransa'daki Avrupa Şampiyonası terör tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanabilir

UEFA, terör tehdidinin gölgesindeki Euro 2016'yla ilgili açıklama yaptı

24 Mart 2016 10:11

31 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel saldırısından sonra UEFA'dan gelen açıklamada, bu yaz Fransa'da düzenlenecek EURO 2016'ın seyirciz oynanabileceği belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te kasım ayında düzenlenen terör saldırısında 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan bombalı saldırıların ardından Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) güvenliği yeniden gündeme geldi.

UEFA İcra Kurulu Asbaşkanı Giancarlo Abete, teröre karşı alınacak güvenlik tedbirleri konusunda endişe yaşanması halinde maçların seyircisiz oynanması konusunun değerlendirileceğini açıkladı.

EURO 2016'nın ertelenme ihtimalinin de bulunduğunu ancak buna sıcak bakmadığını vurgulayan Abete, "Maçların kapalı kapılar ardında oynanması gibi bir risk her zaman var zira yapılması gereken bir turnuvadan bahsediyoruz. Maçları başka tarihe erteleyemeyiz çünkü alınacak sonuçlara göre ilerleyen bir turnuvadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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