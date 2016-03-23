Brüksel saldırılarının simgesi olan fotoğrafın öyküsü

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havaalanı'nda dün düzenlenen saldırı sonrası ajanslara düşen ilk fotoğraflardan birinde, kanlar içindeki bir kadın sandalye üzerinde olup bitenleri anlamaya çalışırken görüntülenmişti.

Onun yanındaki bir diğer kadın da elinde telefonla, korku ve telaş içinde bir şeyler anlatıyordu. Bu fotoğraf, 24 saat içinde dünyada çok sayıda medya kuruluşu tarafından kullanıldı. Fotoğrafta telefonla konuşan kadın, Fransız yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) için çalışan Flaman kökenli Stephanie De Looof'du. Stephanie De Loof, örgüt adına çalışmalar yapmak üzere Haiti'ye gitmeye hazırlanıyordu.

De Loof, patlama anınını ve o fotoğrafın öyküsünü Belçika'da yayın yapan Radyo 2'ye anlattı.

"Elimi kafama götürdüğümde avucum kan doldu"

Annesi tarafından otomobille havaalanına bırakılan De Loof, çantasını düzeltmek için yere eğildiği sırada patlamayı duymuş.

Gürültüyle irkilen De Loof, ilk anda bunun bir bombalı saldırı olduğunu düşünmemiş. Çevredeki insanların telaşla koşuştuğunu görünce, bunun iyi bir şey olmadığını anlamış.

Kalabalıkla birlikte koşmak yerine o anda kendisini, bekleme koltuklarının altına atmış. Kulaklarını ve kafasın ellerinin arasına alıp korunmaya çalışırken ikinci patlama sesini duymuş.

Salonda askerleri gördüğü anda ise ne olup bittiğinin farkına varmış. De Loof o anı, "Elimi kafama götürdüğümde avucum kan doldu. Başımın niye bu kadar kanadığını düşünürken, diğer elim telefonuma gitti. Tam o sırada da fotoğrafım çekilmiş" diye anlattı.

"Bu şekilde gazetelere çıkmak istemezdim"

Annesine "iyi olduğunu" söyleyen Stefanie De Loof, çevresindeki yaralılara yardım etmeye başlamış. Önce yanındaki koltukta oturan Jet Air hostesi kadına yardım etmiş. Hostes kadının çok kötü durumda olduğunu söyleyen De Loof, en çok, o kadının fotoğrafı gördüğünde ne hissettiğini merak ediyor.

"Bu şekilde gazetelere çıkmak istemezdim" diyen De Loof, özellikle yanındaki kadın adına üzüldüğünü söyledi. De Loof, "Anlaşılan sizin izniniz olmadan fotoğrafınız sosyal medyada çoktan paylaşılmaya başlanıyor" dedi.