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İşte Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'li Brüksel bombacısının emniyetteki fotoğrafı

Brüksel'deki terör saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti

24 Mart 2016 09:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Gaziantep'te yakalanarak sınır dışı edildiğini söyediği Brüksel saldırısınının faillerinden  İbrahim el-Bakraoui'nin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in üstlendiği ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren isimlerden olan el-Bakraoui'nin 14 Temmuz 2015'te Hollanda'ya sınır dışı edildiğini, sınır dışı bilgisinin Belçika Büyükelçiliği’ne iletildiğini söyleyerek, "Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist olduğuna uyarımıza rağmen Belçika terörizmle ilişkisini tespit edememiştir” demişti.

Habetürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Brüksel saldırısını yapan bombacı kardeşlerden İbrahim el-Bakraoui’nin 2015 yılının haziran ayının son günlerinde IŞİD'e katılmak için Gaziantep’e geldiği belirlendi. Gaziantep İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırı geçmek için bazı kişilerle irtibat kurmak isteyen İbrahim el-Bakraoui’yi takibe aldı. Yapılan takip sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’ye geçmek isteyen El-Bakraoui’yi 11 Temmuz günü gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde 2 gün gözaltında tutulan El-Bakraoui’nin ifadesi alındı. İbrahim el-Bakraoui, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili kamu yayın kuruluşu VRT’ye konuştu. Geens, İbrahim el-Bakraoui’nin Türkiye’de yakalandıktan sonra Belçika’ya değil, Hollanda’ya gönderildiğini belirtti. Bakan, “Terörizmle bağlantılı olmayan bir suçtan hapis yattı ve şartlı tahliye edildi. O dönem terör bağlantısı bilinmiyordu” diye konuştu.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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