Dışişleri kaynakları: Brüksel saldırganı Türkiye'den sınır dışı ettiğimiz İbrahim El Bakravi

Dışişleri kaynakları, Brüksel'de 31 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren kişinin Türkiye'den sınır dışı edilen İbrahim El Bakravi olduğunu açıkladı.

Dışişleri yetkililerince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belçika'da gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin bahsettiği teröristin İbrahim el Bakraoui olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştirenler kişilerden İbrahim el Bakraoui, Suriye'ye geçmeye çalışırken Türkiye'nin Gaziantep kentinde yakalanarak, Belçika'ya teslim edildi. Fakat Belçika hükümetince de serbest bırakıldı.

Brüksel'de dün Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunu hedef alan terör saldırılarında, saldırganlar hariç toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, en az 260 kişi de yaralanmıştı. Bazı yaralıların durumunun ağır olması deneniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Belçika Federal Savcısı Frederic Van Leeuw, saldırılardan sorumlu kardeşlerden İbrahim El Bakraoui'nun Zaventem Havalimanı'ndaki, diğer kardeş Halid El Bakraoui'nun da Maelbeek metro istasyonundaki saldırıyı düzenlediğini açıklamıştı.

Leeuw, havalimanındaki ikinci saldırıyı gerçekleştiren intihar bombacısı ile fotoğraflarda görülen ve kaçan diğer bir kişinin kimliğinin ise hala belirlenemediğini ifade etmişti.

Saldırıları IŞİD üstlenirken, tüm ülkede terör alarmı seviyesi en yüksek düzey olan 4'e çıkarılmıştı. Polisler, havalimanındaki saldırı sonrası kaçmayı başaran saldırganı arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında, "Brüksel'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te notayla Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Hatta burada Hollanda da söz konusudur. Kendi isteği üzerine, Hollanda'ya da iade etmişiz. Nota ile oraya da bildirilmiştir. Ülkemizin hassasiyeti bakımından da bunu özellikle ifade ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.