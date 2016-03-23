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Dünya

Brüksel'deki PKK çadırı kaldırıldı

PKK çadır, AB-Türkiye Zirvesi'nde krize sebep olmuştu

23 Mart 2016 21:46

Brüksel'de polis, PKK çadırının kaldırılmasını istedi. 15 Mart'ta alınan izinle kurulan çadır, bugün öğleden sonra söküldü.

Habertürk’ün haberine göre, PKK, çadır için ay sonuna kadar Belçika makamlarından izin almıştı. Brüksel'de 18 Mart'ta düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sırasında boşaltılan çadıra ertesi gün tekrar örgütü simgeleyen bez parçaları asılmış ve çadır Belçika polisi tarafından korumaya alınmıştı. Zirve sırasında Tusk ve Davutoğlu arasında çadır krizi yaşanmıştı. Davutoğlu “Teröre karşı dayanışma konusu da çok önemli. Ankara’da 35 sivili öldüren bir terör örgütü. Düşünün Brüksel’de geliyor bir durağı patlatıyor. Bu terör örgütü aynı semboller ve bayraklarla burada gösteri yapıyor siz nasıl hissederdiniz. Biz acımıza saygı gösterilmesini istiyoruz” diye konuşmuştu. Sonraki gün PKK çadırının yakıldığı bilgisi gelmişti. Belçika polisinin yakılan çadırın önünde nöbet tuttuğu belirtildi.

 

 

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