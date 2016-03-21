Belçika'daki PKK çadırında örgüt sempatizanları ve polis birlikte nöbet tutuyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK sempatizanlarının kurduğu çadırda dün gece çıkan yangının ardından bugün nöbet tutulmaya başlandı. 15 Mart'ta kurulan ve PKK'nın Avrupa'daki liderlerinden Remzi Kartal'ın basın toplantısı düzenlediği çadır, Belçika polisi tarafından da korunuyor. En az bir polis aracı gece ve gündüz çadırın hemen yanında bekliyor. Önceki gece bir kısmı yanan çadırda, gece polisin yanı sıra PKK sempatizanları da nöbet tutuyor.

Belçika'nın PKK'yı "terör örgütü" olarak kabul etmesine rağmen verdiği çadır izni, Belçika'da yaşayan Türklerin tepkisini çekti. Dün ülkedeki bazı Türkler çadırdaki PKK yandaşlarına tepki gösterdi. Türklerin polisin müdahalesiyle çadırdan uzaklaştırılmalarının ardından PKK'lılar etkinliklerine devam etti.

Türkiye'nin tepkisi üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı Türkiye-AB Zirvesi sırasında üzerindeki bez parçaları kaldırılarak boşaltılan çadır, daha sonra yeniden açılmıştı.

Bu durum başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin tepkisini çekmişti. Erdoğan, "Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular" demişti.

Davutoğlu da, tepkisini zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında güçlü şekilde dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders'i arayarak çadırın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamış, Ankara'daki Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin protestosu iletilmişti.

Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları da Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakarak, çadır kurulmasına izin verilmesini kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun, Belçika temasları sırasında, PKK sempatizanlarının çadır açmasına izin veren Belçika hükümetine sert sözlerle yüklenmişti. "Böyle dost olur mu?" diyen Erdoğan, "Dostları çoğaltmaya, düşmanları azaltmaya niyetliyiz ama bilmeyene de haddini bildirmek hakkımızdır" ifadelerini kullanmıştı.