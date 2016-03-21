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Brüksel'deki PKK çadırı yakıldı

Çadırın dün gece yakıldığı belirtildi

21 Mart 2016 00:57

Brüksel’de AB Konseyi binasına yakın bir bölgede kurulan PKK çadırının, dün gece yakıldığı bildirildi. Belçika polisinin yakılan çadırın önünde nöbet tuttuğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde "Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, Brüksel'de PKK'nın kurduğu çadırı yaktı. Örgütün bayrak ve posteleri yakıldı" ifadelerini kullandı.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'de 18 Mart'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Türkiye 3. Mülteciler Zirvesi'nin yapıldığı binanın yanına PKK'nın çadır kurmasına tepki gösterip “Teröre karşı dayanışma konusu da çok önemli. Ankara’da 35 sivili öldüren bir terör örgütü. Düşünün Brüksel’de geliyor bir durağı patlatıyor. Bu terör örgütü aynı semboller ve bayraklarla burada gösteri yapıyor siz nasıl hissederdiniz. Biz acımıza saygı gösterilmesini istiyoruz” diye konuşmuştu. 

Ankara’daki Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau bugün (20 Mart) Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Brüksel’deki PKK çadırına ilişkin Türkiye'nin protestosu iletilmişti.

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