T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'daki PKK çadırı diplomatik gerginliğe neden oldu

Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Brüksel’deki PKK çadırına ilişkin Türkiye'nin protestosu iletildi

20 Mart 2016 23:25

Ankara’daki Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Brüksel’deki PKK çadırına ilişkin Türkiye'nin protestosu iletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki PKK çadırına ilişkin rahatsızlığı Belçikalı mevkidaşına telefon görüşmesinde bildirirken, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Ankara’daki Belçika Büyükelçisi'ne protesto iletildi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile telefonda görüşerek, AB merkezinde terör örgütü çadırının açılmasının kabul edilemez olduğunu ve çadırın derhal kapatılması gerektiğini iletti.

 

''AB'nin merkezinde PKK çadırı kabul edilemez''


 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu Belçikalı mevkidaşı Reynders ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, PKK'nın açmış olduğu çadıra ilişkin hassasiyetlerini ilettiği, PKK tarafından AB’nin merkezinde böyle bir çadır açmasının kabul edilemez olduğunu ve çadırın derhal kapatılması gerektiğini vurguladı.
 
Çavuşoğlu görüşmede, daha önce boşaltılmış olan çadırda PKK flamaları ve PKK militanlarının posterlerinin tekrar sergilenmeye başlanmasının kabul edilemez olduğunu, bu konunun ifade, toplanma ve gösteri yapma özgürlükleriyle bir ilgisinin bulunmadığını ve Türkiye'nin Belçika’dan beklentisinin terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verilmemesi yönünde olduğunu ifade etti.
 
Bakan Çavuşoğlu, Reynders'e ayrıca, terör örgütleri arasında herhangi bir fark gözetilmesinin doğru olmadığını, terör örgütleriyle mücadelede çifte standart uygulanmaması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

belçikapkkçadırdışişlerinotaprotestobelçi büyükelçisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24