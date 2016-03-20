Belçika'daki PKK çadırı diplomatik gerginliğe neden oldu

Ankara’daki Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Brüksel’deki PKK çadırına ilişkin Türkiye'nin protestosu iletildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki PKK çadırına ilişkin rahatsızlığı Belçikalı mevkidaşına telefon görüşmesinde bildirirken, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Ankara’daki Belçika Büyükelçisi'ne protesto iletildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile telefonda görüşerek, AB merkezinde terör örgütü çadırının açılmasının kabul edilemez olduğunu ve çadırın derhal kapatılması gerektiğini iletti.

''AB'nin merkezinde PKK çadırı kabul edilemez''





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu Belçikalı mevkidaşı Reynders ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, PKK'nın açmış olduğu çadıra ilişkin hassasiyetlerini ilettiği, PKK tarafından AB’nin merkezinde böyle bir çadır açmasının kabul edilemez olduğunu ve çadırın derhal kapatılması gerektiğini vurguladı.



Çavuşoğlu görüşmede, daha önce boşaltılmış olan çadırda PKK flamaları ve PKK militanlarının posterlerinin tekrar sergilenmeye başlanmasının kabul edilemez olduğunu, bu konunun ifade, toplanma ve gösteri yapma özgürlükleriyle bir ilgisinin bulunmadığını ve Türkiye'nin Belçika’dan beklentisinin terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verilmemesi yönünde olduğunu ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, Reynders'e ayrıca, terör örgütleri arasında herhangi bir fark gözetilmesinin doğru olmadığını, terör örgütleriyle mücadelede çifte standart uygulanmaması gerektiğini söyledi.