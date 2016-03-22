Star: Terörist Belçika, PKK çadırını polisle korudu!

Star gazetesi, Brüksel'de AB Konseyi binasının yakında kurulan PKK çadırının yakılmasını manşetine taşıdı. "Terörist Belçika" başlığıyla yayımlanan haberde, Belçika polisinin, yakılan çadırın önünde nöbet tutması eleştirildi. Haberde, "Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK'lı ve DHKPC-'li teröristleri yıllardır iade etmeyip korumaya alan Belçika, Türkiye'nin kaldırılmasını istediği Brüksel'in göbeğindeki PKK çadırını da korumaya aldı" ifadeleri kullanıldı.

Star gazetesinin bugünkü nüshasında (22 Mart 2016) yayımlanan haber şöyle:

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PKK’lı ve DHKP-C’li teröristleri yıllardır iade etmeyip korumaya alan Belçika, Türkiye’nin kaldırılmasını istediği Brüksel’in göbeğindeki PKK çadırını da korumaya aldı.

Ankara’da 13 Mart’ta yaşanan terör saldırısından sadece iki gün sonra kurulan ve İstanbul’da bir bombalamanın emrini verdiği gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan terör örgütünün Belçika’daki liderlerinden Remzi Kartal’ın basın toplantısı düzenlediği PKK çadırı bulunduğu yerden kaldırılmadı. Üzerindeki terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının hala durduğu çadır, Belçika polisi tarafından da korunuyor. Önceki gece bir kısmı yanan çadırda, gece polisin yanı sıra terör örgütü yandaşları da nöbet tutuyor. Türkiye’nin tepkisi üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı Türkiye-AB Zirvesi sırasında üzerindeki bez parçaları kaldırılarak boşaltılan çadır, daha sonra yeniden açılmıştı.

Dürüst değiller

Bu durum başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin çok sert tepkisini çekmişti. Erdoğan, “Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen gün Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’i arayarak çadırın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamış, Ankara’daki Belçika büyükelçisine Türkiye’nin protestosu iletilmişti.