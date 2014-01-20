CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Brüksel ziyereti öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, ‘’Avrupa Birliği, Türkiye için 50 yılı aşkın bir süredir milli meseledir. Siyasi parti meselesi değildir. Avrupa Birliği Türkiye´deki iç politika polemiklerine kurban edilemez. Avrupa Birliği “van minüt” kaldırmaz!’’ dedi.

AB çevrelerinden gelen ‘’müzakereler durabilir’’ uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Erdemir ‘’Erdoğan’ın çatışmacı üslubu bırakıp uzlaşmacı bir dil kullanmanızı bekliyoruz. Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl başta olmak üzere yeni fasılların açılmasını kolaylaştıracak yapıcı bir tavır takınmanızı diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Erdemir’in bugün yaptığı basın açıklaması şöyle:

Avrupa Birliği ‘Van Minüt’ kaldırmaz!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın beş yıl aradan sonra Brüksel’i ziyaret edecek. Kendisi bir önceki Brüksel ziyaretinde daha fazla demokratik reform sözü vermişti. Ne yazık ki Brüksel’de verdiği sözü Ankara’da unuttu.

Demokrasimizdeki aksaklıklar nedeniyle AB çevrelerinden yoğun eleştiri aldığımız bir dönemden geçmekteyiz. Yolsuzluk ve rüşvet skandalı, HSYK’nın yeniden yapılandırılması ve 5651 sayılı İnternet Sansürü Kanunu AB çevrelerinden yoğun tepki alıyor.

Avrupa Parlamentosu Liberal grup üyesi ve Avrupa Federalistler Birliği Başkanı Andrew Duff, Türkiye-AB müzakere sürecinin durdurulabileceği uyarısında bulundu.

Bugün buradan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Avrupa Birliği, Türkiye için 50 yılı aşkın bir süredir milli meseledir. Siyasi parti meselesi değildir. Avrupa Birliği Türkiye´deki iç politika polemiklerine kurban edilemez. Avrupa Birliği “van minüt” kaldırmaz.

Sürecin kesintiye uğramasını engellemek için sizden gereken özeni göstermenizi istiyoruz. Çatışmacı üslubu bırakıp uzlaşmacı bir dil kullanmanızı bekliyoruz. Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl başta olmak üzere yeni fasılların açılmasını kolaylaştıracak yapıcı bir tavır takınmanızı diliyoruz.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 24. Yasama dönemi boyunca AB Uyum Komisyonu toplantılarına katılmaya gerek görmedi. Kendisini Komisyon toplantılarına katılıp bilgi sunmaya ve Komisyon üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmaya davet ediyoruz.

Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da en kısa zamanda AB Uyum Komisyonu’nda ağırlamak ve görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Kendisi bilmelidir ki halihazırda kanun teklif ve tasarıları, AB müktesebatına uygunluğu sağlamakla sorumlu AB Uyum Komisyonu’na sevk edilmemektedir. Komisyon, AB sürecini ilgilendiren en kritik yasalarda by-pass edilmektedir. Sayın Bakan’dan AB Uyum Komisyonu’na yeniden işlerlik kazandıracak girişimlerde bulunmasını bekliyoruz. Aynı zamanda tali komisyon statüsünde olan AB Uyum Komisyonu’nun asli komisyona dönüştürülmesi yönündeki girişimlerin takipçisi olmasını bekliyoruz.

AB üyelik sürecini hızla tamamlayan pek çok ülkede AB Uyum Komisyonu’na ana muhalefet partisi başkanlık etmiştir. Bu yöndeki bir değişikliğe ilişkin beklentimizi AB Bakanı Egemen Bağış’a 18.12.2012’de bir soru önergesiyle iletmiştik. Kendisinden 1.3.2013’te gelen yanıtta bu konuda tavrının olumsuz olduğunu görmüştük. Ab Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu hususta daha olumlu bir tavır içinde olacağını umuyoruz.

Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve insani hak, özgürlükler ve gelişmişliğe ulaşma hedefidir. Bu hedef iç politika polemiklerine kurban edilmeyecek kadar önemlidir. 76 milyon vatandaşımız daha iyi bir yaşamı hak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın Avrupa Birliği üyeliğinde somutlaşmış daha iyi bir yaşam mücadelesini inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.